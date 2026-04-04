“Cevher Çocuk” projesinde ilk ders başladı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen “Cevher Çocuk” projesinin ilk dersi, Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Cevher Çocuk” projesinin tanıtım programında yaptığı konuşmada, özel yetenekli çocukların doğru yöntemlerle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Projenin adının dahi titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Büyükgöz, sürecin güçlü bir vizyonla başlatıldığını vurguladı.

Projeye katılım sürecinin tamamen şeffaf ve objektif kriterlerle yürütüldüğünü ifade eden Büyükgöz, “Hiçbir ön görüşme yapılmadan bir çağrıya çıkıldı. Türkiye’nin en üst düzey testleriyle değerlendirilen çocuklarımız arasından 40 evladımız seçildi ve bugün burada bizimle buluştu. Aslında en büyük mutluluk siz anne babalara ait. Ancak önemli olan bu cevherin nasıl işleneceğidir” dedi.

“Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz”

Cevherin işlenmesinde eğitimin niteliğine vurgu yapan Büyükgöz, “Bir elmas düşünün; eğer iyi bir ustanın elinden geçmezse, değerini ortaya koyamaz. Aynı şekilde en kıymetli maden bile doğru şekilde işlenmezse sıradan bir taş olarak kalır. İşte biz bu projeyle çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Projenin içeriği ve hedeflerine ilişkin de bilgi veren Büyükgöz, 40 öğrencinin 10’ar kişilik gruplar halinde, akademisyenler ve uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacağını söyledi. Sürecin yalnızca kurumlarla sınırlı olmadığını belirten Büyükgöz, ailelerin de bu yolculukta aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Büyükgöz, “Elinizde bir cevher olduğunu biliyorsunuz. Bundan sonra bu değeri nasıl geliştireceğimiz konusunda hep birlikte hareket edeceğiz. Anne babaların en büyük hayali çocuklarının başarılı ve mutlu olduğunu görmektir. Biz de bu hayali birlikte gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Üstün yetenekli bireylerin desteklenmeli”

Konuşmasında Türkiye’nin eğitimde yeni arayışlar içinde olduğunu da ifade eden Büyükgöz, üstün yetenekli bireylerin doğru programlarla desteklenmesi halinde ülkenin geleceğine yön verecek liderler yetişeceğini söyledi.

Büyükgöz, “Biz istiyoruz ki bu ülkenin gençleri teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olsun. Bu telefonu kullanan değil, onu tasarlayan, yazılımını geliştiren gençler yetişsin. Ama hiçbir zaman teknolojinin esiri olmasınlar” şeklinde konuştu.:

“85 milyonu aşan genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, “21. Yüzyıl bize açıkça göstermiştir ki; toplumların ve devletlerin en önemli gücü, en değerli sermayesi insandır. Bugün ülkelerin büyüklüğü sadece nüfusla değil, o nüfusun niteliğiyle ölçülmektedir. Türkiye olarak 85 milyonu aşan genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Ancak bu potansiyeli doğru şekilde değerlendirmek zorundayız” dedi.

“Amacımız donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmektir”

Çelik, “Amacımız; sadece meslek sahibi bireyler değil, çok yönlü, donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmektir. Bu anlayışla üniversitemizi; kamu, sivil toplum ve özel sektörle iç içe bir yapıya dönüştürmeye gayret ediyoruz. Yürüttüğümüz iş birliği de bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Gebze; sanayisi, kültürü ve insan kaynağıyla Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir. Bu zenginliği daha ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Çelik, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çocuk projesi; özel yetenekli ve üstün zekâlı çocuklarımızın erken yaşta keşfedilmesi ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu proje, akademi ile çocuklarımız arasında erken yaşta bir köprü kurmaktadır” şeklinde konuştu.

“Aileler, eğitimciler ve kurumlar güçlü bir iş birliği içinde olmalı”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Cevher Çocuk” projesinde yer alan öğrencilerin toplumun en kıymetli kesimini oluşturduğunu belirterek, “Üstün yetenekli bireyler insanlığın yaklaşık yüzde 2,5’lik kesimini oluşturuyor. Bu çocukları erken yaşta tespit edebilen ve doğru şekilde yetiştirebilen toplumlar zirveye çıkıyor, bunu başaramayanlar ise geride kalıyor. Bu çocuklar doğru yönlendirilmezse kaybolma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle aileler, eğitimciler ve kurumlar güçlü bir iş birliği içinde olmalı. Bu çalışmaların bilimsel zemine taşınması, akademik yayınlarla desteklenmesi de büyük önem taşıyor.” dedi.