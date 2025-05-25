Cevher Jant Ege Bölgesi’nin en büyük 32’nci sanayi kuruluşu oldu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ilk alüminyum jant üreticisi ve ünlü otomotiv markalarının co-designer’ı olan Cevher Jant, Ege Bölgesi’nin en büyük 32’nci sanayi şirketi oldu. Cevher Grubu olarak 70 yıl boyunca Ege Bölgesi’ne ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, önümüzdeki dönemde de şirketin sanayideki stratejik gücünü daha da ileriye taşıyarak, yarattıkları ekonomik ve sektörel katkıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ege Serbest Bölgesi'nde toplam 78 bin metrekare alana yayılan iki fabrikasında, bin kişiyi aşkın istihdamı ve yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahip Cevher Jant, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından üretimden satışlara göre açıklanan Ege Bölgesi’nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 listesinde 32’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin en büyük ihracatçı şirketleri ve sanayi şirketleri arasında da yer alan Cevher Jant, üretimi ve ihracatıyla ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkıyı her geçen gün artırıyor.

Ege Bölgesi’ne, Türk ekonomisine ve sanayisine katkı sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirten Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, “Ege’nin ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almak bizim için yalnızca bir gurur değil, aynı zamanda taşıdığımız sorumluluğun bir göstergesi. Bin kişiyi aşkın ekip arkadaşımızla, Cevher Grubu’nun ortak değerleri ve güçlü takım ruhuyla, geleceği inşa edecek üretim anlayışını hayata geçiriyoruz. Otomotiv sektörünün ihracat liderliğini kalıcı hale getirmek ve Türkiye’nin küresel değer zincirindeki rolünü güçlendirmek adına yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hedefimiz yalnızca rekabette öne geçmek değil; bulunduğumuz her alanda fark yaratan, yön veren ve sürdürülebilir etki yaratan bir oyuncu olmak” dedi.

Temelleri 1955 yılında Teknik Öğretmen Hüseyin Özyavuz tarafından atılan Cevher Jant, bugün otomotiv sektöründe hafif alaşımlı döküm teknolojileri konusunda uzmanlaşmış, öncü bir kuruluş olarak konumlanıyor. 1984 yılında Türkiye’deki ilk Orijinal Ürün Üreticisi (OEM) için alüminyum döküm jant üretimini gerçekleştiren Cevher Jant, 1985 yılında ilk alüminyum jant ihracatını da yapan şirket olarak konumlanıyor.

Sadece üretim değil, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu da taşıyan Cevher Jant, Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performans Standardı’nı alan Türkiye’deki ilk jant üreticisi oldu. 2024 yılında ise, tüm elektrik tüketimini kapsayan I-REC sertifikasyon sürecini tamamlayarak, elektrik kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 100 sıfırladı.