Çevikel: “Ticari vize başvurularına öncelik tanınmalı”

EKONOMİ/BURSA

İhracat yapan firmaların; fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretleri gibi organizasyonlara katılım noktasında krizle karşı karşıya geldiğini vurgulayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde ihracatta büyük sorunların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

İhracatçının fuarlar ve iş anlaşmalarını ertelemek veya iptal etmek durumunda kaldığını kaydeden Çevikel, “Tüm bu sorunlar, ihracat hedeflerine ulaşma yolunda büyük engeller. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yaşanan olumsuz gidişat, küresel pazarlardaki iş ortaklıklarımızı etkilediği gibi ihracat odaklı büyüme hedeflerimize de zarar veriyor. İhracata ket vuracak bu sorun, ihracatçımızın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Son zamanlarda fuarların sıklığı dolayısıyla standı olan firmalarımızın birçoğu bu organizasyonlara katılım sağlayamadı. İhracatçılarımız fuarlara katılamadığı gibi hâlihazırda yapılan seyahat organizasyonları, fuar katılım ücretleri gibi harcamalardan dolayı da zarar ediyor. Bu süreçte ticari vize başvurularına öncelik tanınması gerekiyor. İş dünyamızın karşı karşıya kaldığı vize krizinin ivedi çözümü son derece önemli.

Ticari vize başvurularına öncelik tanıyan yasal düzenlemelerin devreye alınmasını istiyoruz. Ülkemizi yurt dışında en üst düzeyde temsil eden özel sektörün dış temaslarının kolaylaştırılması için yeşil pasaport seçeneğinin de öncelikli olarak gündeme alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.