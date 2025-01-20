Çevikel: “Yatırımını hızlandıracak daha geniş ölçekli adımlara ihtiyaç var”

EKONOMİ/BURSA

KOSGEB’in yeni destek paketinin KOBİ’ler için umut verici olduğunu ancak üreticiye yönelik daha kapsayıcı desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “KOSGEB’in destek girişimi, işletmelerimizin üzerindeki yükleri kısmen hafifletecek ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacaktır. Ancak üreticinin finansmana daha kolay erişebileceği, enerji maliyetlerini düşürebilecek ve teknolojiye yatırımını hızlandıracak daha geniş ölçekli adımlara da ihtiyaç var. Bunun yanı sıra günümüzde markalaşma çok önemli bir konu. Bu konuda KOBİ’lerimize hem danışmanlık anlamında hem de maddi anlamda destek sağlamak çok gerekli hale geldi. Ayrıca, günümüzde markalaşma yalnızca rekabet avantajı sağlamak için değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme için de kritik bir unsur haline geldi. KOBİ’lerimizin küresel pazarlarda varlık gösterebilmesi için marka değeri yaratmaları şart. Bu süreçte, hem danışmanlık desteğiyle yol gösterici olunması hem de maddi teşviklerle markalaşma yatırımlarının hızlandırılması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Farklı alanlarda da destek gerekiyor”

Bursa’nın üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeline de değinen Çevikel “Şehrimiz, Türkiye’nin üretim üssü olarak ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda açıklanan destek paketi, sektörlerimiz için önemli bir girişimdir. Ancak bu tür programların uzun vadeli ve daha kapsamlı stratejilerle desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Başkan Çevikel, KOSGEB’in 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ’lere yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirme konusunda sunduğu teşviklerin önemine de değinerek “KOBİ’lerimizin inovasyon odaklı çözümler üreterek küresel pazarlarda daha etkin hale gelmesini hedefleyen bu program, yeni teknolojilerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ve KOBİ’lerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracaktır. İhracat odaklı büyüme için KOBİ’lerimizin yalnızca finansal destek değil, aynı zamanda enerji, lojistik ve dijitalleşme gibi alanlarda da desteklenmesi gerekiyor. Bu sayede yerel ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çalışan başına 2 bin 500 TL destek

KOSGEB’in yeni destek paketleri, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli bir rahatlama sağlayacak. Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin istihdamı koruma taahhüdü karşılığında çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek alması, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bunun yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle dijital dönüşüm projelerine sağlanacak 300 milyon avroluk finansman desteği, işletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmelerine katkı sunacak.