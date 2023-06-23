Çevreye duyarlı sanayi tesisleri ödüllendirildi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) bu yıl 6.sını gerçekleştirdiği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın ödül törenini gerçekleştirdi. BTSO binasındaki salonda düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan BOİSAD Başkanı Rasim Çağan, "Hedefimiz bu yarışmayla bir farkındalık yaratmaktı. Geldiğimiz noktada yarışmanın çok daha iyi bir noktaya gittiğini görüyorum. Artık firmalarımızın karbon ayak izi sorgulamalarına kadar çok ileri gittiklerini görmekteyiz. Yakın gelecekte ihracat yapabilmek için üretimimizi doğaya saygılı ve uyumlu yapmak zorundayız. Bu sebeple bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.

Yarışmada ödül alan herkesi tebrik ederek sözlerine başlayan Bursa OSB Yönetim Kurulu üyesi Özgür Şahin, "Ülkemizin ilk organize sanayi bölgesi olarak pek çok konuda örnek alınıyoruz. Sıfır atık yönetim sistemi gibi çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kirletmeden üretim anlayışıyla hareket ediyoruz. Yarışmamız da bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da Bursa OSB olarak yeşil OSB başvurumuzu yaptık. Bu da bizi pozitif anlamda ayrıştıracak bir konu olacak" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Futurist Ekonomist Ufuk Tarhan “Geleceğin Sanayisi: Çevreci ve 5.0” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Programın son bölümünde ise yarışmanın sonuçları ilan edilirken protokol üyeleri kazananlara ödüllerini takdim etti.