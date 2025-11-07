Cezayir’le ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar

EKONOMİ (BURSA) - Bursa bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü UR-GE projeleri ile dünyaya açılmaya devam ediyor. BTSO öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında bugüne kadar ABD’den Özbekistan’a, Gana’dan Sırbistan’a kadar dünyanın dört bir yanında ihracat seferberliği yapan sektörün son durağı Kuzey Afrika ülkesi Cezayir oldu. Afrika’nın üçüncü büyük ekonomisi olan ve kıtanın Akdeniz’e açılan ticaret kapısı olarak nitelendirilen Cezayir’de UR-GE üyeleri ilk olarak kentin önemli ticaret merkezleri Baraki ve El Hamiz’i ziyaret etti. Cezayir pazarını yakından tanıma imkanı bulan firmalar, ikili iş görüşmeleri etkinliğinde ise yeni işbirliklerinin ilk adımlarını attı. Açılış programına Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri, Cezayir Ticaret Başmüşaviri Mehtap Atakan Özkan, Cezayir Ticaret Müşaviri Özgür Saman, Arap-Afrika Yatırım ve Kalkınma Merkezi (CAAID) Başkanı Amine Boutalbi ile Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı Belhadj Tebbakh da katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, Bursa’nın bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki üretim gücü, ihracat potansiyeli ve UR-GE projeleriyle yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Dostluk, ticarete yansıyacak

Türkiye ile Cezayir’in asırlara dayanan köklü bir ortak tarihe ve güçlü kültürel bağlara sahip olduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, iki ülke arasındaki dostluğu ve güveni daha fazla ticari ilişkiye dönüştürmek istediklerini vurguladı. Bursa’nın bebek ve çocuk konfeksiyonu üretiminde ülkenin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kuş, “Türkiye’deki toplam üretimin yarısından fazlası Bursa’da gerçekleşiyor. Vişne Ticaret Bölgesi, bu alanda önemli bir ticaret üssü konumunda. Cezayir, bu çalışmalarımızda öncelikli gördüğümüz stratejik pazarlardan biri. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle ticaretimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar dolar, Cezayir’deki Türk yatırımlarının ise 7,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Ancak biz bununla yetinmek istemiyoruz. Her iki devlet başkanımız da bu rakamları 10’ar milyar dolara çıkarmayı hedefliyor” dedi.