CHOMAR’a üst üste 9’uncu kusursuz siber koruma ödülü

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye'nin yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen uç nokta siber koruma yazılımlarından biri olan CHOMAR, hem bireysel hem de kurumsal ürünleri ile uluslararası başarısını sürdürüyor. CHOMAR son olarak İngiltere merkezli bağımsız test ve belgelendirme kuruluşu Virus Bulletin'in sektörde geniş çapta tanınan ve sonuçları Kasım 2022 'de yayınlanan benzersiz bağımsız karşılaştırmalı test serisinde dokuzuncu kez VB100 ödülüne layık görüldü. CHOMAR Siber Güvenlik CEO’su Bilgehan Üstündağ, söz konusu araştırma kapsamında CHOMAR’ın yaklaşık 54 farklı güvenlik çözümünde gerçekleştirilen testlerde önemli başarılar kaydettiğini belirtti. CHOMAR’ın söz konusu araştırmada Ocak’ta yüzde 100, Mart’ta yüzde 99,88, Mayıs’ta yüzde 100, Ağustos’ta yüzde 99,96 ve Kasım’da yüzde 100 tespit oranı sağladığını ifade eden Bilgehan Üstündağ, “Siber güvenlik ürünlerimiz 2022 yılında da kusursuz koruma teknolojisini global ölçekte tescilledi. Sağladığımız başarıyla müşterilerimize en iyi uç nokta koruma ürünlerini sunma taahhüdümüzü sürdürürken, siber güvenlik camiasında büyük saygı duyulan bir test serisini daha başarı ile tamamlamaktan ve büyüyen ödül koleksiyonumuza yeni "VB100" ödüllerini de eklemekten gurur duyuyoruz. Geliştirmiş olduğu ürünlerin kalitesini global olarak pekiştirmeye devam eden CHOMAR, yüksek teknolojili siber güvenlik ürünleri ile dijital dünyada güvende kalmanızı sağlamaya devam edecek” dedi.

Virus Bulletin’in 1989'dan bu yana küresel tehdit ortamındaki en son gelişmeler hakkında kullanıcılara bağımsız istihbarat sağlama konusunda test ve belgelendirme misyonu yürüttüğünü anımsatan Bilgehan Üstündağ, “Virus Bulletin, antivirüs ürünlerinin bağımsız karşılaştırmalı testlerini gerçekleştirir. "VB100" ödülü, titiz test yöntemleri, yüksek katılım ücreti ve bir defa başarısız olan ürünlerin tekrar testine izin verilmemesi nedeniyle antivirüs endüstrisinde oldukça saygındır. Virus Bulletin ayrıca siber güvenlik camiasında büyük saygı duyulan siber güvenlik uzmanları için yıllık VB Konferansı düzenlemektedir. Virus Bulletin Microsoft tarafından tanınan dünyada 8 test merkezinden biridir” diye konuştu.