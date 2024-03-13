CHP Genel Başkanı Özel: İzmir bile isteye geri bırakılmaya çalışılıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda İzmir’in, tek adamın ne olduğunu da güçlü parlamento kuran adamın kim olduğunu da bildiği için CHP’den vazgeçmediğini ifade eden Özel, “Mesele bu kadar nettir. Birileri İzmir’e yıllardır ‘oy vermiyorsunuz, ondan bu haldesiniz’ diyor. İzmir bile isteye geri bırakılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

İzmir seçmeninin CHP’li belediyelerden yüksek beklentisi nedeniyle notunun düşük olduğunu belirten Özel, “Bizim aday gösterdiğimiz ve göstermediğimiz arkadaşlarımız partimizi hiç sıkıntıya sokmamıştır. Ama biz İzmir’de başka bir şey yapıyoruz; bir değişim ve dönüşüm meselesi var. İzmir'de yarın Türkiye'yi yönetecek kadroların ve değişim dönüşümün ilk adımını atıyoruz. İzmir'i yıllardır yönetiyoruz, bugüne kadar gösterilen kadın belediye başkanı sayısı 3’ü bu dönem, 3’ü geçmiş dönem olmak üzere 6’ydı. Bugün CHP 9 kadın aday çıkardı, 9'u da seçilecek yerden. CHP, İzmir'in en büyük 3 metropolüne kadın aday gösterecek cesarete sahiptir” dedi.

“Enflasyon en önemli sorunlardan biri”

Enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydeden Özel, "Dünyada hiç kimse hükümetleri, bundan 4 yıl önce enflasyon niye ülkende yükseldi diye suçlayamaz. Çünkü tedarik zinciri kırıldı, ulaşım aksadı, enflasyon yaratabilecek olumsuzluklar bir aradaydı. Dünyadaki tüm ekonomi yönetimleri bu süreçte faiz silahını kullanmayı tercih ettiler ve enflasyonu kabul edilebilir bir seviyeye dönüştürdüler. Bizde ise ‘ben ekonomistim’ diyerek, nas’a aykırı olduğunu söyleyerek, kendisinden başka inanan kimse yokken faizin sebep enflasyonun sonuç olduğu önermesini uygulama yoluna gitti. Emeklilere bir şey yap dedik. Enflasyon düşünce kadar yapamayacak. En iyi AKP söylemi 2027 yılında enflasyonun tek haneye düşeceği” diye konuştu.

“İzmir’den korkuyorlar”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ise 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar lira üzerinde finansman getiren tek belediye olduklarını hatırlatarak, “İzmir 22 yıldır fakirleştirildi. İzmir’den 40 alıp 1 verdiler. İzmir 2023 yılında 440 milyar TL vergi ödedi. Bunun 100 milyar lirası İzmir için harcanmış; 71 milyar TL’si personel giderleri, 14 milyar TL’si hizmet, 13 buçuk milyon TL’si de yatırım için. Laikliğin, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin en güvenli kalesi olan İzmir’in daha da ileri gitmesinden korkuyorlar” dedi.

“Kalkınma belediyeciliği yapacağız”

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da İzmir’i geleceğin sorunlarına hazırlamak ve daha iyi bir yaşam kurmak için sivil toplum kuruluşları, odalar, üniversiteler ve yurttaşların yalında olacaklarını anlatarak, “Önce İzmir sonra tüm Türkiye’de bir uyum içinde çalışacağız. Sadece altyapı - üstyapı belediyeciliği, sosyal belediyecilik değil kalkınma belediyeciliği yapacağız” diye konuştu.

Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de iş dünyası olarak seçilecek belediye başkanlarından beklentilerini dillendirdiler.