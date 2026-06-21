Çiçekyazı Barajı için imzalar atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin orta ve uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını güvence altına alacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Şehrin su arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen Çiçekyazı Barajı Projesi’nde Planlama Raporu ve Proje Yapım süreci için imzalar atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çiçekyazı Barajı Projesi’ni Samsun’un geleceğine yapılan en önemli su yatırımlarından biri olarak hayata geçiriyoruz. Şehrimize ve hayırlı olsun” dedi.

Samsun’un gelecekte artacak su ihtiyacına karşı güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Çiçekyazı Barajı Projesi’nde Planlama Raporu Ve Proje Yapımı işi için imzalar atıldı. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında düzenlenen imza törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kavak ilçesi Çiçekyazı Mahallesi sınırlarında, Çiğil Deresi üzerinde inşa edilmesi planlanan Çiçekyazı Barajı tamamlandığında; Asarcık, Kavak, Havza ve Ladik ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacı uzun yıllar boyunca güvence altına alınacak. Proje aynı zamanda Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılayarak bölgenin ekonomik gelişimine katkı sunacak.

Yılda 8,46 milyon metreküp su temini hedefleniyor

Yıllık yaklaşık 8,46 milyon metreküp su temininin hedeflendiği proje kapsamında inşa edilecek Çiçekyazı Barajı; 74 metre yüksekliğinde, 506 metre kret uzunluğunda ve 2,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip kil çekirdekli kaya dolgu barajı olarak tasarlandı. Yaklaşık 8,8 milyon metreküp normal depolama hacmine sahip olacak barajın yağış alanı ise 27,59 kilometrekare olarak belirlendi. Barajdan sağlanacak ham su, günlük 30 bin metreküp kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak Kavak, Havza, Ladik ve Asarcık ilçeleri ile Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaştırılacak.

Samsun’un yarınlarını bugünden planlıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bugün attığımız bu imza, sadece bir baraj projesinin başlangıcı değil aynı zamanda Samsun’umuzun geleceğine yaptığımız stratejik bir yatırımdır. Nüfus artışı, iklim değişikliğinin etkileri ve artan su ihtiyacını göz önünde bulundurarak şehrimizin yarınlarını bugünden planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kavak, Havza, Ladik ve Asarcık ilçelerimiz ile Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin uzun yıllar boyunca güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz içme ve kullanma suyuna erişimi sağlanacak; bölgemizin sosyal, ekonomik ve sanayi gelişimine önemli katkılar sunulacaktır. Bu yönüyle Çiçekyazı Barajı, şehrimizin geleceğine yapılan en önemli su yatırımlarından biri olacak. Şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.