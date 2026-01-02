Çiftçi: “Akkuyu NGS ile adeta yeni bir sanayi dalı gelişiyor”

Mersin’in Gülnar ilçesinde yükselen Akkuyu NGS, enerji arz güvenliğinin ötesinde yarattığı ekonomik katma değer ve stratejik zamanlamasıyla dikkat çekiyor. Rosatom tarafından inşa edilen proje, sağladığı teknoloji transferi ve yerli sanayiye kazandırdığı yetkinliklerle Türkiye’yi küresel nükleer ligine taşıyor. Küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeleri ve Türkiye’nin konumunu değerlendiren Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Başkanı Alikaan Çiftçi, dünya genelinde nükleer reaktörlerin 2024 yılında 2 bin 667 Teravat-saat (TWh) üretimle tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlattı.

“Türkiye nükleer ligdeki önemli oyunculardan biri olmaya aday”

Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacıyla nükleer enerjinin “ikinci baharını” yaşadığını belirten Çiftçi, “Morgan Stanley verilerine göre, küresel nükleer değer zincirine yapılacak yatırımların 2050 yılına kadar 2,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye, Akkuyu yatırımıyla tam da bu dalganın yükseldiği anda en doğru konumlanmayı yaptı. Küresel nükleer pazar 2,2 trilyon dolar ve Türkiye, sahip olduğu bu altyapı ile nükleer ligdeki önemli oyunculardan biri olmaya adaydır” ifadelerini kullandı.

10 milyar doları aşan yerli imza ve ihracat kapısı

Akkuyu NGS’nin tedarik zincirindeki genişleme ve artan yerlileşme oranlarıyla Türk sanayisine doğrudan nakit akışı sağladığını vurgulayan Çiftçi, projede tedarikçi ve yüklenici olarak 2 bini aşkın Türk firmasının aktif rol aldığını söyledi. Nükleer sanayi alanında oluşan yerelleştirme hacminin 10 milyar doların üzerine çıktığını aktaran Çiftçi, “10 milyar doları geçen bu yerelleştirme oranı sadece bir başlangıç. Firmalarımız burada kazandıkları yetkinliklerle, bahsettiğimiz o 2,2 trilyon dolarlık küresel pazardan pay almaya şimdiden başladı. Nitekim bazı yerli firmalarımızın ihracata başlaması, bunun en somut kanıtıdır” diye konuştu.

İstihdam verilerine ilişkin rakamları da paylaşan Çiftçi, Akkuyu’da inşaatın en yoğun olduğu dönemde sahada yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiğini, dört ünite tamamlandığında ise santralde sadece işletme personeli olarak 4 bin kişilik kalıcı ve nitelikli bir uzman kadrosunun görev yapacağını sözlerine ekledi.

“Akkuyu Türkiye’nin geleceğe açılan stratejik kaldıracıdır”

Akkuyu NGS projesini “Türkiye’nin geleceğe açılan stratejik kaldıracı” olarak tanımlayan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ise, “Akkuyu Türkiye’ye ileri teknoloji üretim kabiliyeti, nükleer kültür ve güçlü bir insan kaynağı kazandırdı. Bu, Türkiye’yi gelecek yatırımlar için benzersiz bir konuma taşıyor. Akkuyu NGS, Türk sanayicisinin küresel nükleer endüstride alternatif bir oyuncu olarak yükselmesini sağlayan bir fırsat niteliğinde” dedi. Akkuyu projesinin yerli sanayide yarattığı dönüşüme de vurgu yapan Karataş, “Akkuyu’da ulaşılan yüksek yerli üretim oranı, Türk sanayisinin nükleer kalite seviyesine çıkabildiğini kanıtladı. Yüzlerce Türk firması küresel standartlarda üretim yapmayı öğrendi” ifadelerini kullandı.