Çiftçiye soya tohumu desteği

TARSUS / EKONOMİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki tohum dağıtım töreni Tarsus Ticaret Borsası’nda (TTB) yapıldı. Organizasyonda soya üretimine ilişkin veriler paylaşan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, Türkiye'nin 2024-2025 sezonunda toplam yağlı tohum üretiminin önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 3,1 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Ülkede soya fasulyesi üretiminin 150-160 bin ton seviyesinde gerçekleşmesinin, tüketiminin ise 2024/2025 sezonunda yaklaşık 3,2 milyon ton civarında olmasının beklendiğini dile getiren Mustafa Teke, “Bu tüketim her yıl biraz daha artarken üretimimiz neredeyse aynı kalmakta. Özellikle soya; yağ, endüstriyel kullanım, ilaç sanayi, yem sanayi gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip ve dünya ticaretinde, tarımsal ticarette de önemli bir yere sahip. TAKE kapsamında yüzde 75 hibeli soya tohum dağıtımının artan ihtiyacımıza bir nebze katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Üreticiler konuşmanın ardından soya tohumlarını teslim aldı.