Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Türkiye'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Deprem, şehrin ekonomik omurgasını oluşturan tekstil, çelik, mutfak eşyası üretimi ve orta-küçük ölçekli sanayi sektörlerini derinden etkiledi. Fabrikalar, atölyeler ve işyerleri yerle bir olurken, binlerce işçi, esnaf ve işveren hayatta kalma mücadelesine girdi. Şehir, adeta bir hayalet kente dönüştü. Ancak Kahramanmaraş, küllerinden yeniden doğmak için büyük bir mücadele veriyor.

Depremin Yarattığı Ekonomik Yıkım

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) Başkanı Sıddık Ciğer, depremin şehrin ekonomisine verdiği zararı ve toparlanma sürecini değerlendirdi.

Ciğer, "Deprem, sadece binaları yıkmadı, şehrin ekonomik dokusunu da paramparça etti. Ancak Kahramanmaraş, emekle, azimle ve dayanışmayla yeniden ayağa kalkacak" dedi.

Depremden en çok etkilenen sektörlerin başında tekstil’in geldiğini anımsatan Ciğer şöyle devam etti;

“Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta birçok fabrika ve atölye yıkıldı. Üretim durdu, müşteri kaybı yaşandı ve siparişler iptal edildi. Yüksek enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artış da tekstil üreticilerini zor durumda bıraktı.

Çelik sektörü de depremden ağır darbe aldı. Çelik fabrikalarının altyapısı ve üretim tesisleri ciddi hasar gördü. Hammadde teminindeki aksaklıklar, enerji maliyetlerinin artması ve lojistik sorunlar, sektörü zor durumda bıraktı. Deprem sonrası inşaat sektöründeki durgunluk da çelik ürünlerine olan talebi düşürdü.

Mutfak eşyası üreticileri de benzer sorunlarla karşı karşıya. Üretim tesislerinin yıkılması, ürün stoklarının zarar görmesi ve müşteri kaybı, sektörü derinden sarstı. Yüksek enflasyon ve maliyet artışları, üreticilerin rekabet gücünü zayıflattı.

Orta ve küçük ölçekli sanayi esnafı ise depremin en çok etkilediği kesimlerden biri oldu. Atölyeler, depolar ve mağazalar yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. İşletmeler, hem fiziksel hasarı onarmak hem de müşteri kaybını telafi etmek için mücadele ediyor. Yüksek enflasyon ve finansal zorluklar, bu işletmelerin ayakta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor.”

Müşteri Kaybı ve Ekonomik Daralma

“Deprem sonrası, şehirdeki işletmeler ciddi bir müşteri kaybı yaşadı. Depremin yarattığı belirsizlik ve kaos, müşterilerin başka bölgelere yönelmesine neden oldu. İki yıl gibi kısa bir sürede, birçok işletme müşteri portföyünün önemli bir kısmını kaybetti. Bu durum, işletmelerin gelirlerini düşürdü ve finansal sıkıntıları artırdı.

Ekonomik daralma, bu süreci daha da zorlaştırdı. Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve düşen talep, işletmelerin kar marjlarını eritti. Birçok işletme, borçlarını ödemekte zorlandı ve iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca, işçi bulma sorunu ve çalışanların motivasyon düşüklüğü, üretim süreçlerini aksattı.”

Yeniden Doğuş İçin Dayanışma Çağrısı

KASİAD Başkanı Sıddık Ciğer, Kahramanmaraş'ın yeniden doğuşu için devlet, iş dünyası ve toplumun el ele vermesi gerektiğini vurguladı.

Ciğer, "Kahramanmaraş, sadece bir şehir değil, hepimizin ortak geleceğidir. Bu şehir, emekle, sabırla ve dayanışmayla yeniden güçlenecek. Unutmayalım, unutturmayalım" dedi.

Ciğer sözlerini şöyle noktaladı; “Şehrin yeniden inşası için yatırımların artırılması, finansal desteklerin sağlanması ve işletmelerin rekabet gücünün güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, deprem sonrası yaşanan travmanın atlatılması ve insanların şehre geri dönmesi için psikolojik destek programlarının hayata geçirilmesi de büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş, küllerinden yeniden doğmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu süreçte, devletin, iş dünyasının ve toplumun ortak çabası, şehrin eski günlerine dönmesini sağlayabilir. Kahramanmaraş, umutla, emekle ve dayanışmayla yeniden ayağa kalkacak.”