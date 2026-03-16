Cilin, yenilikçi üretim modeliyle üretim yapacak

Mersin’de kurulacak olan yeni üretim tesisi, modern üretim altyapısı ve Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla bakliyatın işlenmesi, paketlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik faaliyet gösterecek. Yaklaşık 5 bin metre kare alan üzerine kurulan tesisin 3 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

Amerika ve Avrupa pazarı hedefleniyor

Bölge ekonomisine katkı sağlaması beklenen tesisin ilk etapta 50 kişiye istihdam sağlaması, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte çalışan sayısının da artırılması planlanıyor. Cilin markasıyla üretilecek ürünlerin hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına sunulması hedefleniyor. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarlarının öncelikli hedef bölgeler arasında yer alması bekleniyor.

Yıllık 30 bin ton bakliyat işleme kapasitesine sahip

Tesis hakkında bilgi veren Fırat Erdem, tesisin tam kapasiteye ulaştığında yıllık 30 bin ton bakliyat işleme kapasitesine sahip olacağını belirtirken, üretim süreçlerinde gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve teknolojik altyapının ön planda tutulacağını kaydetti. Erdem, yatırımın tamamlanmasının ardından tesisin 2026’nın ikinci yarısında yılında üretime başlamasını planladıklarını kaydetti.