Çin Kültür Merkezi kuruluşunun 25. yılını kutladı

Çin Kültür Merkezi 25. Kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinliğe Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çin İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Meng Fen Wei ve Dong Ju Nan, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Kültür Projeleri İletişim Müdürü Gökçe Erbatur, Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Hu Wei ve çeşitli yetlililer ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Çin Kültür Merkezi Kurucusu İrfan Karslı, “Bundan 25 yıl önce birbirini pek tanımayan iki ülke arasında çalışmalar başlatarak bu iki kültürün birbirini tanımasını sevmesini ve daha çok ilişki içerisinde olmasını hedefledik.” dedi.

Çin Kültür Merkezi ailesi olarak onlarca okulda binlerce öğrenciye Çince ve Çin kültürü eğitimi verdiklerini belirten Karslı, “Şimdi arkamızı dönüp baktığımızda ne kadar önemli ve iyi ilişkiler kurduğumuzu görmekteyiz. Ama daha çok yolumuz bulunmakta. Uzun ve zorlu yolculuğumuz devam etmekte. 25 yılda sayısız başarı, kıymetli anılar ve değerli insanlar biriktirdik. Yolculuğumuzda bizimle birlikte yol almakta olan tüm insanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk Çince hazırlık sınıf olan Şehit Mehmet Güder A.İ.H.L öğrencilerinin skeç gösterisi yaptığı etkinlikte, Boğaziçi Konfüçyüs Enstitüsü öğrencileri de şarkı seslenirdi.

Özel Bitlis Eren Fen ve Teknoloji Koleji öğrencileri, Aydın Üniversitesi öğrencileri, Küplüce Güzel Sanatlar Akademisi çeşitli etkinlerle programda sahne aldı.

Şehit Mehmet Güder A.İ.H.L Müdürü Beklan Emre Özdemir, Çin’de burslu eğitim hakkı kazanan öğrencilere plaketlerini vererek, “Çin Kültür Merkezi’ne okulumuzda Çince sınıfının açılabilesi için verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Ayrıca etkinlikle, Esat Ataç ve ekibi tarafından sergilenen Tai Chi gösterisi yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin fuaye alanında ise Çin Çay Seremonisi, Çin Kaligrafisi gibi Çin Kültürüne ait çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.