“Cin şişeden çıktı, uçağımızı da motoromuzu da yapacağız’’

OKTAY ENSARİ / KAYSERİ

MÜSİAD Kayseri Şubesi, 30. kuruluş yıldönümünü düzenlediği ‘Başarı Ödül Töreni ile kutladı. Gecede, şubenin 25’inci genel kurulu da gerçekleştirildi. Başarı Ödül Töreni’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Törende konuşan Bakan Hulusi Akar, Türkiye'de 13 bini aşkın üyesiyle, 60 bin işletmeyi temsil eden ve 2 milyona yakın kişiye istihdam sağlayan MÜSİAD'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti. Artık eski Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Akar, “Türkiye Yüzyılı'ndayız. Ticaret Bakanımız Venezuela'da. Daha önce aklımızdan geçmeyen şekilde bir ticaret, sanayi, üretim, ekonomik işbirliği var. Dolayısıyla buna ayak uydurmamız lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin silahlı helikopterleri, her çeşit mühimmatı yapacak hale geldiğini söyleyen Akar, “Savunma sanayimiz millilik ve yerlilikte yüzde 80'leri aşmak üzere. Maalesef müttefikimiz, dostumuz dediğimiz ülkelerden dahi parasını verdiklerimizi alamadık. Cin şişeden çıktı. Çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da motorumuzu da yapacağız. Kızılelma'yı da uçuracağız” dedi.

"Türkiye güçlü olmak zorunda"

Türkiye'nin kimse için tehdit olmadığını vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri; güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Kimseye karşı bir tavrımız yok. Türkiye'nin geldiği ve bulunduğu noktada, aldığı pozisyonu da herkesin görmesi lazım. Tahıl koridorunu açan Türkiye. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta esir değişikliğini yapan Türkiye ve buna benzer birçok konuda Türkiye gerçekten söz sahibi. Batı'da, özgürlükten, insan haklarından bahsedenler, kişilik hürriyetinden, inanç özgürlüğünden bahsedenler, açık bir şekilde, milyarlarca insanın inancına karşı hakaretlere karşı maalesef suskun kalıyorlar. İşte bunun için de Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye'nin bu gelişen ve değişen rolünden dolayı doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de bakanlığımızın da görevi arttı. Dolayısıyla artan görevlerimizi artan sorumluluklarımızı en etkin şekilde yerine getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz demeden gerçekten büyük bir fedakarlıkla, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla kendisine verilen görevleri yapmanın, azim ve kararlılığı içinde."

"Barışa katkı sağlayacağız"

Bakan Akar, barış için mücadele ettiklerini belirterek, “Bir taraftan hudutlarımızın korunması ve kollanması için diğer taraftan terörle mücadelenin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da KKTC’li, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimiz başta olmak üzere Somali'de, Sudan'da, Kosova'da, Bosna'da olabilecek bütün coğrafyalarda, dünyanın 19 farklı yerinde binlerce askerimizle beraber bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelinen noktada İHA, SİHA ve birçok silahın artık Türkiye tarafından yapıldığını dile getirdi. Yerlilik ve millilikte önemli bir aşamaya gelindiğine değinen Akar, “Silahlı helikopterlerimizi, her çeşit mühimmatımızı kendi kendimize yapacak hale geldik ve şu anda savunma sanayimiz çok şükür millilik ve yerlilikte yüzde 80'leri aşmak üzere. Dolayısıyla bu bizim silahlı kuvvetlerimiz için ordumuz için Türkiye için sadece bizim için değil, diğer bizden medet uman, bizden yardım bekleyen dost ve kardeşlerimiz için de büyük bir güvence, büyük bir teminat, büyük bir rahatlama” şeklinde konuştu.

“İsveç ve Finlandiya, attıkları imzanın gereğini yapmalı”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine de değinerek, şöyle devam etti: “Madrid'de 2022’nin Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, savunma bakanları, dışişleri bakanları toplandı ve NATO Genel Sekreteri'nin huzurunda bir kağıt imzalandı. Dediler ki, ‘teröristleri buradan çıkaracağız. Finlandiya'dan ve İsveç'ten çıkaracağız. Türkiye'ye karşı uyguladığımız ambargoyu kaldıracağız. Şu anda bunlar, meclisimizden bunların NATO'ya katılmasıyla ilgili onay bekliyor. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. Attığınız imzanın gereğini yapın diyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar Türkiye gerçekten son derece kişilikli, son derece kimlikli bir politika uyguluyor. Tarihimize, şanımıza, şöhretimize yakışır bir politika uyguluyoruz fakat bunu bir şekilde karartmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmemek lazım."



17 dalda Başarı Ödülü verildi

MÜSİAD’ın Kayseri Şubesi’nin düzenlediği gecede 17 dalda turizm, sanayi, ihracat, teknoloji, akademi, spor gibi farklı alanlarda Türkiye ve Kayseri’ye hizmet verenler için Başarı Ödülü verildi. Ödülleri MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile 25’inci Genel kurulda başkan seçilen Ferhat Akmermer takdim etti.

Başarı Ödülü’ne şu isimler layık görüldü: Milli Savunmanın Gücü: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Turizmin Gücü: Vali Gökmen Çicek, Yerel Yönetimin Gücü: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Yüzyılının Gücü TOGG Özel Ödülü: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hayırseverlerin Gücü: İş insanı Osman Ulubaş, Ticaretin Gücü : Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İhracatın gücü: İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, Üretimin Gücü : Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Ar-Ge’nin Gücü: Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, Sosyal Sorumluluk Gücü: Seferoğlu Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seferoğlu, Markanın Gücü : Hasçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, Kültür-Sanatın Gücü : Yapımcı Mehmet Bozdağ, Akademinin Gücü: ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Basının Gücü : Merhum Gazeteci Veli Altınkaya, Kadın Girişimcinin Gücü: Nejla Sonay, Sporun Gücü : Dünya rekortmeni okçu Yunus Emre Arslan.