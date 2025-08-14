  1. Ekonomim
Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Sahada incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, “Çınarcık Barajı’nın suyu, 1 Eylül’de kentimizle buluşmuş olacak. Bu sayede Bursalılar rahat bir nefes alacak” dedi.

Çınarcık Barajı'nın suyu 1 Eylül'de Bursa'yla buluşuyor
EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık’tan alınan suyun arıtılarak kente ulaştırılacağı Kayapa Arıtma Tesisi inşaatını ve ishale hattının Akçalar mevkiindeki çalışmalarını yerinde inceledi. Geçen yıl yapımına başlanan ve yüzde 60’ı tamamlanan tesisi, 2026’nın Mayıs ayında faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Tesisimiz tamamlandığında yıllık ortalama 110 milyon, günlük ise 300 bin metreküp suyu arıtabileceğiz. Çınarcık Barajı’ndan gelen su, isale hattı aracılığıyla arıtma tesisimize ulaştırılıp kentimizin birçok noktasına dağıtılacak. Arıtma tesisi son teknolojiyle inşa edildi. Bu yatırım tamamlandığında Bursa, su ihtiyacını çok daha rahat karşılayabilecek. Tek amacımız Bursalıların susuz kalmaması. Hedefimiz, 1 Eylül’de Dobruca Arıtma Tesisi’nde vanayı açmak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ve Çınarcık Barajı’nın suyu kentimizle buluşmuş olacak” diye konuştu.

Çınarcık Barajı'nın suyu 1 Eylül'de Bursa'yla buluşuyor - Resim : 1

Suyun tasarruflu kullanılmasının önemine de dikkat çeken Başkan Bozbey, “Yağışsız geçen bu dönemde tüm hemşehrilerimizden suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bursamızda kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz” dedi.

