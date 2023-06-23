Çınarcık suyunun finansmanı EBRD’den

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi noktasında da önemli bir mesafe kat etti. Günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 67 kilometre ana isale hattı ve toplamda 21 bin metreküp kapasiteli 3 adet içme suyu deposunun yapılacağı yaklaşık 150 milyon Euro’luk projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 75 milyon Euro’luk kredi sağlandı. Bursa’nın gelecek 50 yıl boyunca içme suyu sorunu yaşamasının önüne geçecek dev projenin finansmanıyla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi ile EBRD arasında sözleşme imzalandı. Ayrıca Bursa’nın, EBRD Yeşil Şehirler Programı’na dâhil edilmesiyle ilgili mutabakat anlaşmasına ve feragat sözleşmesi de imza altına alınmış oldu.

“Kronik bir sorunu çözecek”

Hem Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması projesi hem de Yeşil Şehirler Mutabakat ve Feragat Sözleşmesi Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı. İmzalanan ‘Yeşil Şehirler Mutabakatıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki iradesini ortaya koyduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, “BUSKİ marifetiyle yapılan önemli altyapı yatırımlarımız var. Şu anda 3 ilçemizde belki 20-30 yılın kronik sorunlarını çözecek projelerimiz devam ediyor. Yine aynı şekilde İller Bankası'yla ortak gerçekleşen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın büyük destekleriyle özellikle Marmara Denizi'nin korunması anlamında ciddi anlamda biyolojik arıtma tesisleri inşaları devam ediyor. Çınarcık Barajı da temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmak anlamında bizim için çok önemliydi. Bursa'nın önümüzdeki 50 yıllık problemini çözecek bir projeye imza atıyoruz. Bu kredi anlaşmasıyla ve bunu tamamlayıcı nitelikteki Yeşil Şehirler Mutabakatıyla biz bundan sonra yapacağımız, yürüteceğimiz çalışmalarla alakalı ciddi anlamda bir birikimin de, tecrübenin de şehrimize aktarılacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 10 yıldan eski bir ilişkileri olduğunu kaydeden EBRD Altyapı Sektörü, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Sue Barrett ise Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Şehirler Ağına katılmasıyla bu uzun ilişkinin taçlandırıldığını vurguladı.