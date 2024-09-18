Çin’in artan bakliyat ithalatı, Türk ihracatçıların radarında

AHMET YİĞİT / MERSİN

Doğu Asya’da stratejik bağlantılar kurulmasını amaçlayan Dünya Bakliyat Konfederasyonu (Global Pulses Confederation-GPC), küresel bakliyat sektörünün 300 temsilcisini, Çin’in özel idari bölgelerinden Makau’daki Küresel Bakliyat İttifakı ve Çin Küçük Tahıllar Konferansı’nda buluşturdu.

Bakliyat sektörünün durumu, gelişimi, ülkelerin ithalat/ihracat kısıtlamaları ve üretim trendlerinin masaya yatırıldığı organizasyonda Türkiye, GPC yönetim kurulu üyesi kimliğiyle Başhan Agro Yöneticisi Yusuf Memiş tarafından temsil edildi.

Etkinlikteki konuşmasında bakliyat gündemiyle ilgili görüşlerini dile getiren Yusuf Memiş, Türkiye’ye döndükten hemen sonra konferansı ve Çin’in bakliyat ticaretindeki potansiyelini değerlendirdi. Nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Çin’in, bakliyat sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacağını belirten Memiş, “Geçen sene 500 bin ton maş fasulyesi ithal eden Çin, son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak net ihracatçı konumundan net ithalatçılığa geriledi. Sarı bezelyede de önemli bir talep oluşturan Çin, bölgede kabuli olarak adlandırılan İspanyol tipi nohut ithalatını 2018’den bu yana yüzde 500 artırdı. Ülke, bu üründeki ihtiyacının yüzde 45’ini Türkiye’den, yüzde 55’ini ise Hindistan’dan tedarik ederken, uzmanlar bu eğilimin artarak devam edeceğini öngörüyor. Benekli fasulye tüketimini son yıllarda önemli ölçüde artıran Çin, bakliyat sektörü için derin bir pazar anlamı taşıyor” dedi.

“Talebi avantaja çevirmeliyiz”

Son yıllarda büyük ilgi gören Çin pazarının deniz ve demiryolu gibi kolay ulaşım olanaklarıyla dikkat çektiğini kaydeden Yusuf Memiş, “Çin’in bakliyat ve hububat ürünlerine olan ilgisi giderek artarken Türk ihracatçılar olarak talebi avantaja çevirmeli, mevcut ilişkilerimizi güçlendirerek sürdürmeliyiz. Döviz kuru açısından Kanada ve Avustralya gibi ülkelerle fiyat rekabeti sağlayacak bir altyapı oluşturulması hayati derecede önemli. Bu kriteri yerine getirdiğimiz takdirde yüksek kaliteli ürünlerimizle Çin pazarının vazgeçilmez tedarikçilerinden biri olmaya devam eder, küresel ticaret pastasından aldığımız payı artırırız” diye konuştu.