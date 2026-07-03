Çin'in batıya açılan kapısı Urumçi, Türk ihracatçılarına yeni ufuklar açıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 25-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdiği China-Eurasia Expo 2026 (Çin Avrasya Expo 2026), Türkiye ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından verimli temaslara sahne oldu. Çin'in Batı’ya açılan kapısı olarak görülen Urumçi'de gerçekleştirilen fuarda, Türk firmaları Çinli alıcıların yanı sıra Orta Asya ülkelerinden gelen ithalatçılar, yatırımcılar ve kamu temsilcileriyle çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuara Pekin Büyükelçimiz Selçuk Ünal ve Pekin Ticaret Müşavirimiz Kerem Erol’da katılım sağlayıp firmalarımızla bir araya geldi.

Fuarın açılış törenine Çin’in gelecekteki lider adaylarından biri olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang yanında Kazakistan ve Kırgızistan Başbakan Yardımcıları, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Vekili Sayed Ghulam Mustafa katılım sağladı.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli merkezlerinden biri olan ve Çin’in batıya açılan kapısı olarak konumlandırılan Sincan’ın, sahip olduğu güçlü kara yolu, demir yolu ve lojistik altyapısıyla Avrasya ticaretinin stratejik merkezlerinden biri olma konumunu bir kez daha ortaya koydu. Expo, 49 ülke ve bölgeden katılım alırken, yatırım, yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji odaklı iş birlikleri ön plana çıktı.

Fuarı değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Çin pazarının yalnızca ihracat açısından değil, yatırım ve ortak üretim modelleri bakımından da Türk firmalarına önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Urumçi'de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Çin pazarında kalıcı olmanın yolunun yalnızca ürün satmaktan değil, stratejik ortaklıklar geliştirmekten geçtiğini gösterdi. Çin'de şirket kurulması, yerel ortaklarla birlikte çalışılması ve üretim süreçlerine entegre olunması, firmalarımıza hem Çin iç pazarına hem de Avrasya coğrafyasına erişim açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Çin'in yabancı yatırımcılar için sunduğu finansman, yatırım ve bölgesel teşvik mekanizmalarının Türk firmalarımız tarafından daha yakından takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Çin hükümetinin son yıllarda Sincan Bölgesi'ne ulaştırma, lojistik, sanayi ve sınır ticaret altyapısına yönelik gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlar, bölgeyi Çin'in Avrasya'ya açılan stratejik üretim ve ticaret üssü haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Öztürk, Urumçi ve çevresinin, önümüzdeki dönemde, özellikle Orta Asya ülkelerini hedefleyen Türk ihracatçıları tarafından yakından takip edilmesi gereken önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade etti.

Öztürk, Çin ekonomisinde son dönemde gözlenen gelişmelerin de bu yaklaşımı desteklediğini vurgulayarak, Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin dış ticaret hacminin 2026 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış göstermesinin, Çin'de yatırım yapan uluslararası şirketlerin küresel tedarik zincirlerindeki etkinliğini koruduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu verinin, Çin'de üretim ve yatırım yapan firmaların dış ticaret faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğine işaret ettiğini belirten Öztürk, Türk şirketlerinin de bu ekosistemin bir parçası olmasının rekabet güçlerini artıracağını söyledi.

Öztürk, "Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni dönemde yalnızca ithalat ve ihracat ekseninde değil, karşılıklı yatırımlar, teknoloji iş birlikleri ve ortak üretim modelleriyle daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin Çin pazarındaki etkinliğini artırmak, yatırım fırsatlarını yakından takip etmek ve firmalarımızı doğru iş ortaklarıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.