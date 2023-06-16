“Çin’in büyük stokları buğday kullanım oranlarını daha da artıracak”

Şanlıurfa / EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, devam eden buğday hasat sezonunu değerlendirdi. Türkiye’de 2021 yılında ekili alanların 55,4 milyon dekarında 14,5 milyon ton ekmeklik buğday, 12 milyon dekarında 3,2 milyon ton makarnalık buğday üretildiğini ifade eden Mehmet Kaya, “Geçtiğimiz yıl, Ukrayna-Rusya hattında devam eden savaş buğday piyasası açısından bizleri oldukça endişelendirmişti. Ancak, Cumhurbaşkanımızın uluslararası alada izlediği politika neticesinde açılan tahıl koridoru iç ve hatta dış piyasanın dengesini korudu. Üretici ve tüccarımız, tüm dünya pazarında öngörülen buğday krizini izlenilen başarılı politikalar ve devletin fiyat desteğiyle dengeli biçimde geçirdi. Bu yıl, küresel buğday tüketimi artış eğiliminde. Çin’in büyük stokları tutmaya devam etmesi ve daha yüksek seviyelerde buğday yem kullanımı beklentisi nedeniyle, buğday kullanımının artmasına önemli bir katkıda bulunacağı öngörülüyor” dedi.

İklim değişikliği ve lojistik sorunlar buğdayda arz sıkıntısını ortaya çıkarıyor

Uluslararası piyasalarda, buğday fiyatları artığını ifade eden Mehmet Kaya, “Buğday Türkiye’nin en önde gelen tarım ürünlerinden biridir. Türkiye’de buğday üretimi yıllık ortalama 20 milyon ton civarındadır ve üretiminin yaklaşık %70’i ekmeklik buğdaydır. Buğdayın Türkiye ekonomisindeki yeri dikkate değerdir. Türkiye’nin GSYİH’sinin yaklaşık %7’si tarım sektöründen gelmektedir ve buğday da tarım sektörünün önemli bir parçasıdır. Dünya genelinde kuraklıklar ve hava koşullarındaki belirsizliklerin yanı sıra, lojistik sorunlar nedeniyle de arz sıkıntısı mevcut. Ayrıca, dünya genelinde gıda talebi giderek artıyor ve bu da fiyat ivmesini koruyor” diye konuştu.

Buğday alım fiyatı uygulaması ticari işleyişi istikrara kavuşturdu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının piyasada bir denge unsuru olduğunu ifade eden Mehmet Kaya, şöyle konuştu: “TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdı. Bakanlık tarafından sisteme kayıtlı çiftçilere buğdayda ton başına bin lira, arpa için ise 500 lira destek verilecek. Dünya piyasalarındaki fiyatlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin önemli bir denge oluşturduğu görülebilir. İç piyasada ticari işleyiş etkilenmeden, çiftçi de korunarak istikrarlı biçimde ilerleniyor.