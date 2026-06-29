Çin’in küresel devi Kaishan, İZBAŞ’ta üretime başladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir’in en önemli üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), yerli ve yabancı sermayeli yatırımların adresi olmayı sürdürüyor. Kompresör üretiminde dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alan Çin sermayeli Kaishan Grubu’nun İZBAŞ’ta inşa ettiği fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. 20 bin metrekare alanda yükselen ve 20 milyon dolara mal olan üretim tesisinde, jeotermal enerji santralleri sondaj ekipmanları ve kompresörler üretilecek.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, “Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmayı sürdüren İZBAŞ ailesinin yeni üyesi Kaishan’ın yatırımı, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne kadar stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor.” dedi. Bir yılda tamamlanan tesisi İzmir’e kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Sevimli, fabrikanın yalnızca bir üretim altyapısının değil; yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının da Türkiye’ye transferi anlamını taşıdığının altını çizdi.

Sevimli, bu yıl kuruluşunun 70’inci yılını kutlayan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan’ın İZBAŞ fabrikasında üreteceği kompresörler ve sondaj ekipmanlarının, tüm sanayi kuruluşlarında kullanılacağını ve dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edileceğini sözlerine ekledi.

Törende konuşan Kaishan Grubu Başkanı Cao Ke Jian ise 2020 yılında Manisa ve Çanakkale’de yaptıkları jeotermal enerji yatırımı ile Türkiye’ye ilk adımlarını attıklarını hatırlattı. Açılışı yapılan fabrikanın inşası sırasında Kaishan kadrolarına ve yüklenici firmalara gösterdiği anlayış ve yardım nedeniyle İZBAŞ yöneticilerine teşekkür eden Jian, “Kaishan’ın Türkiye’deki yatırımları artarak devam edecek. Türkiye’deki yasalara ve mevzuatlara tam bir uyum göstererek başarımızı sürdürülebilir kılmak en önemli hedefimizdir.” dedi.

Konuşmaların ardından Kaishan’ın İZBAŞ Kompresör Fabrikası’nın kurdela kesimi, şirketin farklı ülkelerde görev yapan üst yöneticileri, İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İZBAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler tarafından gerçekleştirildi.