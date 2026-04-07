Cisalpina Turizm’den Kurban Bayramı’na özel gastronomi temalı cruise

İZMİR / EKONOMİ

MSC Grubu şirketlerinden Cisalpina Turizm, gastronomi ve turizmi bir araya getiren cruise programını Kurban Bayramı döneminde hayata geçirecek. Program, 25 Mayıs 2026 tarihinde Kuşadası’ndan hareket edecek MSC Divina gemisiyle gerçekleştirilecek.

Yolculuk kapsamında İtalyan şef Claudio Chinali de programa eşlik edecek. 7 gece 8 gün sürecek turda Marmaris’in ardından İtalya’da Napoli ve Roma ile Yunanistan’ın Mikonos adası ziyaret edilecek.

Program çerçevesinde her destinasyonda bölge mutfağına yönelik tadım etkinlikleri ve yürüyüş turları düzenlenecek. Gemide ise gastronomi temalı atölye ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı dönemine özel planlanan programda, konaklama, yeme-içme ve çeşitli sosyal aktivitelerle katılımcılara kapsamlı bir seyahat paketi sunulması hedefleniyor.