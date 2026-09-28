Citroën CEO’su Xavier Chardon, Tofaş Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti

EKONOMİ / BURSA

Tüketicilere erişilebilir, konforlu, yenilikçi ve ihtiyaçlara uygun mobilite çözümleri sunmaya odaklanan Citroën, global yönetimi ile Türkiye’ye önemli bir ziyarette bulundu. Bu kapsamda Citroën CEO’su Xavier Chardon, Türkiye programı kapsamında Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Chardon, fabrikanın üretim alanlarında incelemelerde bulunarak Tofaş’ın üretim süreçleri, kalite yaklaşımı, mühendislik yetkinlikleri ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin en köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş, Stellantis Türkiye ile gerçekleştirilen entegrasyonun ardından üretimden satış ve pazarlamaya uzanan geniş bir faaliyet alanında grubun Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Bursa Fabrikası ise sahip olduğu üretim altyapısı, Ar-Ge ve mühendislik yetkinlikleriyle Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor. Stellantis üst yönetiminin daha önce gerçekleştirdiği ziyarette de Tofaş’ın grup içerisindeki üretim ve Ar-Ge rolü özellikle vurgulanmıştı.

“Türkiye’nin başarısı güçlü ekiplerin neler yapabileceğini gösteriyor”

Citroën’in Türkiye’de ulaştığı güçlü konuma dikkat çeken Citroën CEO’su Xavier Chardon, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin 2025 yılında Citroën’in dünya genelindeki 2’nci büyük pazarı konumuna ulaşması ve 2026’nın ilk 8 ayında markanın rekor pazar payı olan yüzde 5,2’yi koruması güçlü bir başarı. Aynı zamanda güçlü ekiplerin neler başarabileceğinin çok önemli bir göstergesi. İddia, yaratıcılık, hız ve uygulama gücü; Citroën’i işte bu anlayışla büyütüyoruz.” Türkiye’nin Citroën açısından güçlü bir pazar olmasının yanı sıra üretim tarafındaki rolü de genişliyor. Tofaş’ta K0 projesi kapsamında Citroën Jumpy ve SpaceTourer modellerinin üretimine başlanmasının ardından, 30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun da çok kısa bir süre içinde Bursa Fabrikası’nda üretilmesi planlanıyor. Türkiye’de bugüne kadar 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluşan Berlingo’nun yerli üretime dahil olması, Citroën’in Türkiye’deki üretim yapılanmasının yeni aşamalarından birini oluşturuyor.

“Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendireceğiz”

Citroën CEO’su Xavier Chardon’ı Bursa’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Stellantis’in global ölçekte önemli üretim merkezlerinden biri olan Tofaş’ta Citroën CEO’su Xavier Chardon’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bursa Fabrikamızın üretim gücünü, mühendislik yetkinliklerini ve yeni dönem projelerini kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk. Türkiye’nin Citroën dünyasında ulaştığı güçlü pazar konumunun, üretim tarafında da yeni projelerle desteklenmesini son derece değerli buluyoruz. Jumpy ve SpaceTourer ile başlayan Citroën üretiminin Berlingo ile genişlemesi bunun somut göstergelerinden biri. Çok markalı üretim yapımız, ihracat gücümüz, mühendislik kabiliyetimiz ve yeni yatırımlarımızla Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.