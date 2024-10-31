Çizgi Medikal, 125 milyon TL’ye yeni tesis kurdu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’de 40’a yakın bayisini buluşturarak yeni yatırımı olan 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrikasını tanıtan Çizgi Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ayar, “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni tesisimizi önümüzdeki günlerden tamamlayacağız. İzmir Bornova Osmangazi’de 2005 yılında 30 metrekarelik bir atölyede medikal doktor önlüğü, hemşire kıyafeti ve terlik üretimi yaparak yola çıktık. Bugün Türkiye genelinde 100 bayisi olan, ihracat yapan ve günlük 7 bin 500 parça üretime hazırlanan sektör lideri bir firma haline geldik” dedi.

Kapasite ve istihdam ikiye katlanıyor

Yağmur hasadı yapacakları, çatısında güneş panellerinin bulunduğu yeşil bir fabrika kurduklarını söyleyen Ayar, “Bu yatırım ile Türkiye’nin küresel pazarda medikal kıyafet anlamda güçlü bir markası olmayı hedefliyoruz. Günlük 2 bin 500 takım kıyafet olan üretim kapasitemiz 7 bin 500’e, 400 bin metre olan kumaş tüketim miktarını 1 milyon metreye, 150 olan personel sayısını 300’e çıkaracağız. 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanımız, bu yatırım ile 6 bin 500 metrekareye çıkacak” diye konuştu.

“Zorlu bir süreçte yatırım kararı aldık”

Her kesimin yatırımdan uzak durduğu, sermayesini faiz veya farklı para piyasalarında değerlendirdiği bir dönem olan geçtiğimiz sene bu yatırım kararını aldıklarını belirten Ayar, şunları söyledi: “Atatürk, ‘her fabrika bir kaledir’ sözünü boşuna söylemedi. Biz de bu ilkeyle hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılında bu fabrikayı ayağa kaldırıyoruz. Ülke olarak üretmekten başka çaremiz yok. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapıyoruz.”