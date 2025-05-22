Çizgi Medikal, Kemalpaşa OSB’de 200 milyon TL’lik yeni tesisini açtı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Medikal tekstil sektöründe doktor önlüğü, hemşire kıyafeti ve medikal terlik üretimi gerçekleştiren Çizgi Medikal, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSBİ) 200 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği yeni fabrikasının açılışını yaptı. Tesisin, 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda, yüksek üretim teknolojileriyle donatıldığını söyleyen Çizgi Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ayar, yeni tesisle birlikte, 2 bin 500 adet olan günlük üretim kapasitesini 7 bin 500 takıma çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şu anda 160 kişinin istihdam edildiği fabrikada, çalışan sayısını 300’e çıkarmayı planladıklarını aktaran Ayar, “İç pazara perakende satışlarının yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu Ülkelerine ihracat yapıyoruz. Tekstil firmalarının konkordato ilan ettiği, üretimden çekildiği, birçok markanın yurtdışına taşındığı bir ekonomik tabloda yatırım yapmak büyük bir cesaret. Birçok firma düşük maliyetler nedeniyle Mısır’a gidiyor. Düşük maliyet, döviz avantajı derken üretim Türkiye’den kaçıyor. Biz de, 200 milyon TL’lik bir yatırımla bu ülkeye tesis kazandırıyoruz. Herkesin kapattığı yerde biz açılış yapıyoruz. Gidenin tersine, biz üretimi büyütüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu şartlarda bu yatırımın hayata geçirilmesinin özel anlam taşıdığını söyleyen Ayar, “Her fabrika bir kaledir. Türkiye'nin geleceği üretimde. Bu yatırımı da ülkemize olan bağlılığımızın ve inancımızın bir göstergesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.