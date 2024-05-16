Çizgim Tekstil, müşteri odaklı yatırımlarıyla büyüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

1990 yılından bu yana Konya'da faaliyet gösteren Çizgim Tekstil, inovatif ve müşteri odaklı üretimiyle sektörde yeni standartlar belirliyor. Son dört yıldır iş kıyafetleri alanına odaklanan firma, 35 kişilik kadrosu ile özellikle fabrikalarda kullanılmak üzere iç ve dış mekanlar için tasarlanmış, rahat ve dayanıklı mont, polar ve pantolon üreterek müşterilerinin çözüm ortağı olmayı amaçlıyor.

Firmanın yatırımları ve gelecek dönem planları hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Çizgim Tekstil Firma Sahibi Mustafa Çakır, yapılan yatırımların ardından sadece yerel değil, uluslararası pazarda da faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

“Tekstil bereketli bir sektör”

Müşteri odaklı yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerini belirten Mustafa Çakır, “2023 yılında iklim koşullarından dolayı beklediğimiz hareketliliği yakalayamadık ama hedeflerimizin büyük bölümünü tutturduk. Bu süreci bir fırsata çevirerek yatırımlarımıza ve Ar-Ge çalışmalarımıza yöneldik. Önümüzdeki süreçte mont grubunda Ar-Ge’sini tamamladığımız iç ve dış mekanda kullanılabilir ürünlerimizle hizmet vermeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz müşterilerimizin iş güvenliği ve konforu. Diğer yandan üretim bazlı bayileşme hedefimiz için de özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Tekstil sektörü bereketli bir sektör. Teknolojiyi kullanarak çağın gerekliliklerine ayak uydurulursa başarı da kolaylıkla elde edilebiliyor” dedi.

Tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi tekstil sektöründe de eleman problemi yaşandığını söyleyen Çakır, “Kalifiyeli eleman bulmakta zorlanıyoruz. Hatta ara eleman bulmakta da zorlanıyoruz. Özellikle meslek liselerinde tekstille alakalı bölümlerin geliştirilip çocuklarımızın buralara yönlendirilmesi gerekiyor. bizim sektörümüzde bir usta kolay yetişmiyor. Ben yaklaşık 40 yıldır sektörün içerisinde olmama rağmen bugün hala yeni şeyler öğreniyorum.” şeklinde konuştu.

“Katma değer için çalışıyoruz”

Artan maliyetlerin sektörde yavaşlamaya neden olduğunu söyleyen Mustafa Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıllardaki pandemi döneminde iki yıl maske üretimi yaptık. Sonrasında işlerimiz arttı ama piyasada nakit para olmadığı için sektördeki ticaret yavaşlıyor. Maalesef hammadde ve işçilik bakımından artık pahalı bir ülke haline geldik. İş ve işçilik maliyetlerinin artması da bizi olumsuz etkiliyor. İşin içine merdiven altı imalathaneler de girince rekabet gücümüz fazlaca kırılıyor. Biz bütün bunlara rağmen ülkemize katma değer kazandırma motivasyonumuzla, kaliteden taviz vermeden çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.”