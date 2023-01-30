CKA 24 projeye 39 milyon lira destek verdi

Eray ŞEN



ADANA - ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, 2022 yılı çalışmalarını ve 2023 hedeflerini anlattı. Duran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan ÇKA’nın 16 yıldır teklif çağrısı yöntemiyle bölgede mali destek programları uyguladığını ifade etti.



Adana ve Mersin’de dijital dönüşüm, verimlilik ve yalın uygulamalar konularında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine 2020 yılından bu yana destek sağladıklarını hatırlatan Durna, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede, Adana Yenilik Merkezi, Adana Tasarım Merkezi ve Model Fabrika, Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi ve Mersin Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Adana Kimya Vadisi projeleri tamamlanmıştır. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hayata geçirilmiştir.”

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında da bugüne kadar 88 işletmeye danışmanlık desteği sağlandığını bildiren Duran, “Diğer yandan, 2022 yılında bölgemizde ilk defa başlatılmış olan Faizsiz Kredi Desteği Programı, Adana‘da hazır giyim ve mobilya, Mersin’de ise turizm ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir mali destek aracı olacaktır” diye konuştu.

Duran, Üreten Şehirler Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Çukurova Enerji Verimliliği Projesi’ ve ‘İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi’ ile 2022 yılında başlamış olan, ‘Silifke Astım Mağarası Gezi Güzergah Düzenlemesi Projesi’, ‘Anavarza Yeniden Doğuyor Projesi’ ve ‘Gilindire Mağarası Gezi Güzergâh Düzenlemesi Projesi’nin uygulama süreçlerinin devam ettiği aktardı. Ayrıca, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ÇKA’nın desteklediği yedi projeye 13 milyon 500 bin TL destek sağlandığını açıklayan Duran, uluslararası projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Uluslararası projelerde yerel ortak olarak çalışıyoruz”

“Ajansımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proje ortağı olarak yer aldığı uluslararası finansmanlı üç projede de yerel ortak olarak yer almaktadır. İlk olarak, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında; Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı çerçevesinde 7 projeye 1.52 milyon Euro, İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı çerçevesinde 7 projeye 276 bin 600 Euro, İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çerçevesinde 2 projeye 452 bin Euro ve Girişimcilik Ekosistemi Kurumları Hibe Programı çerçevesinde bir projeye 29 bin 350 Euro hibe desteği sağlanmıştır. Uluslararası finansmanlı ikinci proje olan, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesinin ‘Sosyal Girişimcilik ve Geçim Kaynağı Tesislerinin Kurulması’ bileşeni kapsamında iki ‘Girişimcilik Merkezi’ projesi hazırlanarak desteklenmeye hak kazanmıştır. İki projenin toplam bütçesi 300 bin Euro’dur. Bu iki merkezde kadın ve genç girişimciliği ile beceri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Son olarak, diğer bir proje olan ‘İşten Sosyal Uyuma Projesi’ kapsamında 21 kadın kooperatifi ve kadın girişimci İş Geliştirme Kampı’na katılım sağlamış, detaylı iş geliştirme danışmanlık sürecinin ardından üç kadın girişimci ve beş kadın kooperatifi olmak üzere toplam sekiz yararlanıcı ayni mikro hibe desteği almıştır.”

“Yeşil ekonomiye geçiş çalışmalarına öncelik vereceğiz”

Bu yıl, yeşil ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla döngüsel ekonomi, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz gibi konuların önemli başlıklar arasında yer alacağını açıklayan Duran, “Bakanlığımız tarafından 2022-2023 yılları teması olarak belirlenen ‘genç istihdamı’ konusu, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik iş becerilerinin geliştirilmesi ve kırsal kesim başta olmak üzere istihdam imkânlarının artırılması için yapılacak faaliyetleri içermektedir. Ayrıca 2024-2028 bölge planı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni dönem program ve proje içeriklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da Ajansın 2023 yılı gündeminde yer alan diğer önemli çalışma alanıdır” dedi.