ÇKA, Ziya Paşa’nın Adana yıllarını kitaplaştırdı

‘Bir Osmanlı Valisinin Adana Yılları / Ziya Paşa’ adlı kitap, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında yayımlandı.

Gazeteci-yazar Mehmet Uluğtürkan ve tarihçi Ahmet Karataş'ın kaleme aldığı kitabı değerlendiren ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Osmanlı’nın önemli fikir, edebiyat ve devlet adamlarından Ziya Paşa’nın Adana’daki izlerini bu eserle yeniden görünür kıldıklarını söyledi. Duran, “Osmanlı’nın en değerli fikir ve devlet adamlarından biri olan Ziya Paşa’nın vali olarak Adana’ya yaptığı hizmetleri ve bu güzel şehirde bıraktığı izleri içeren eseri edebiyat dünyasına kazandırmış olduk. Ömrünün son iki yılını Adana’da geçiren ve kabrini bu topraklarda muhafaza ettiğimiz Ziya Paşa’yı, vefatının 146’ncı yılında onu anlatan bir eserle anmış olacağız. Bu kitapta yalnızca bir valinin icraatlarını değil, bir aydının vicdan muhasebesini, bir ‘ahlak şairi’nin devlet adamlığını ve dönemin Adana’sını okuyacağız” dedi.

ÇKA Kültür Yayınları serisinin ilk kitabı olan eser, 172 sayfadan oluşuyor. Kitapta, dönemin Adana’sına ait fotoğraflar ile Ziya Paşa’ya ilişkin belge ve görsellere de yer veriliyor.