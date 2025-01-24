Climathon 2025 İzmir’de üniversiteli gençler suyun geleceği için proje üretecek

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iklimsel sorunlara çare üretmeyi hedefleyen uluslararası bir platform olan Climathon ile su sorununa çözüm arayacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi tarafından, Originn’in ev sahipliğinde düzenlenecek Climathon 2025 İzmir, 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde İzmir’deki 9 üniversiteden 75 gencin katılımıyla gerçekleştirilecek.

“Avrupa Birliği ile İklim ve Çevresel İnovasyon Çözümleri: Suyun Yarınları” temasıyla yaratıcı fikirler ve projelerin gerçekleştirileceği etkinlikte katılımcılar, takımlar halinde 24 saat boyunca çalışarak, suyun doğru yönetimine ve sürdürülebilirliğine yönelik somut projeler üretecek. Jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenlere para ödülü verilecek.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Climathon 2025 İzmir’in, küresel iklim krizinin etkilerini yerel düzeyde çözmek ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda farkındalık yaratmak adına değerli bir adım olduğunu vurguladı. ESİAD AB Bilgi Merkezi olarak böyle bir etkinliği bir kez daha düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Zorlu, “İzmir, su kaynaklarıyla ilgili kritik zorluklarla karşı karşıya olan bir kent ve bu zorlukların aşılması için yenilikçi çözümler geliştirmek, toplumun tüm paydaşlarının ortak çabasıyla mümkün. Gençlerimizin dinamizmi ve yaratıcı düşünceleri, suyun geleceği için umut kaynağı. Climathon 2025, sadece fikirlerin yarıştığı bir platform değil, aynı zamanda gençlerin doğa temelli çözümler ve sürdürülebilir projeler geliştirebileceği bir laboratuvar işlevi görüyor. Bu etkinlikten çıkacak fikirlerin, İzmir’in ve Türkiye’nin su yönetimine katkı sağlayacak değerli projelere dönüşeceğine inanıyorum. Suyun yarınlarını korumak için atılan her adım, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. ESİAD olarak, bu tür girişimlere destek vermeye devam edeceğiz ve toplumsal farkındalığı artırmak için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.

Başvuru için son tarih 27 Ocak

Climathon 2025 İzmir’de, su verimliliği, tarımda ve sanayide su kullanımı, yeraltı suyu yönetimi, su kirliliği ve koruma, iklim değişikliğine uyum ve risk yönetimi, doğa temelli çözümler ve inovasyon konularına odaklanılacak. “Geleceğin Suyunu Koru, Çözümün Parçası Ol!” mottosuyla düzenlenecek etkinlik, iklim değişikliğine karşı yenilikçi fikirler üretmek ve suyun geleceğine katkı sağlamak isteyen herkesin katılımını bekliyor. Etkinliğe son başvuru tarihi 27 Ocak 2025. Climathon 2025 İzmir’e başvurmak ve etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, https://forms.gle/c3qAFBE3R68VSEac9 adresini ziyaret edebilir.