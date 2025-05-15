İZMİR / EKONOMİ



Avrupa’nın en büyük jant üreticilerinden biri olan CMS, 150 milyonuncu jantını üretti. 1980 yılında kurulan ve bugün Gaziemir, Pınarbaşı ve Çiğli’de 4 üretim tesisi bulunan CMS’nin 150 milyonuncu jantı Gaziemir tesisinde üretildi. Firmanın bu başarısı çalışanlar ve yöneticilerin katılımıyla tüm tesislerde kutlandı.

Törende yaptığı konuşmada, 150 milyonuncu jant üretiminin yalnızca bir sayısal başarı değil, aynı zamanda CMS markasına duyulan güvenin bir sembolü olduğunu vurgulayan CMS Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen, “Bu rakam; ilk bakışta bir üretim göstergesi olarak algılanabilir. Oysa bizim için 150 milyon; 150 milyon kez gösterilen özveri, 150 milyon kez test edilen kalite, 150 milyon kez duyulan güven demek. Bu rakam yalnızca teknik bir veri değil, aynı zamanda küresel ölçekte yarattığımız etkinin bir ölçüsü. Ürettiğimiz jantları yan yana dizdiğimizde yaklaşık 70 bin kilometrelik bir uzunluk elde ediyoruz. Bu mesafe, dünyanın çevresini iki kez dolaşmaya eş değer. Ayrıca bu sayı, 37.5 milyon araca yetecek kadar jant anlamına geliyor ki bu da Türkiye’deki kayıtlı binek araç sayısının iki katından fazlası” ifadelerini kullandı.



CMS’nin hikayesinin 45 yıl önce başladığını belirten Ösen, “Mütevazı ama kararlı adımlarla yola çıkan kurucu başkanımız Tonguç Ösen ve çalışma arkadaşları, zaman içinde yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen jant üreticilerinden biri olmayı başardı. 45 yıl önce, dışarıdan hiçbir teknolojik bilgi ve destek almadan, sınırlı imkânlarla Türkiye’de ilk alüminyum jantı üretme vizyonu ile yola çıkıldı. Bugün bu noktaya ulaşmamızın temelinde o kararlılık ve vizyon yatıyor” diye konuştu.



CMS’nin ulaştığı üretim rakamının Türkiye sanayi tarihi açısından da önemli bir eşik olduğunu ifade eden Ösen, “Avrupa’nın otomotiv devlerine jant üretiyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 82’sini ihraç ediyoruz. Her üç-dört saniyede bir CMS jantının bir araçta yerini alıyor olması, ne denli büyük bir etki yarattığımızın göstergesi. CMS’yi yalnızca bir üretici değil, otomotiv endüstrisinin teknoloji ortağı haline getirme hedefiyle hareket ediyoruz. Her adımımızı uzun vadeli, sürdürülebilir ve küresel bakış açısıyla planladık” dedi.





“Hedefte 200 milyonuncu jant var”





Yakaladıkları başarı için çalışanlarına teşekkür eden Ösen, “Artık sadece ürün üretmiyoruz; veri, bilgi ve çözüm üretiyoruz. Dijitalleşme, yapay zekâ, veri analitiği… Hepsi üretim anlayışımızın bir parçası. Sıradaki hedefimiz 200 milyonuncu jant ve şirketimizin 50. yılı. Bu rakamlar, daha çok sorumluluk, daha fazla inovasyon ve daha güçlü bir birliktelik anlamına geliyor. Bu süreçte yeşil dönüşüme öncülük etmek, çevresel etkilerimizi azaltmak ve çalışan refahını artırmak en büyük sorumluluğumuz olacak. CMS jantları bugün Avrupa’da 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın önde gelen otomobil üreticileriyle doğrudan iş birliği yürütüyoruz. Yıllık yaklaşık 10 milyon üretim kapasitemizle Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk üç jant üreticisinden biri konumundayız” diye konuştu.