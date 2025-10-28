CNR Group Enerji ısı pompalarıyla enerji dönüşümünde fark yaratıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Son yıllarda artan enerji maliyetleriyle birlikte kullanıcılar daha az enerji harcayan çevreye duyarlı ve faturaları yarı yarıya düşüren ısı pompalarına yönelmeye başladı. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren CNR Group Enerji ise ‘specon ısı pompası’ ve ‘spcl pool’ markalarıyla öne çıkmayı sürdürüyor.

Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle tüm dünyada geleneksel fosil yakıtlara olan ilgi azalırken ısı pompalarının çevreye duyarlılığı, sera gazı emisyonunu azaltması ve en önemlisi faturaları yüksek oranda düşürmesi enerji dönüşümünü kaçınılmaz hale getiriyor. CNR Group Enerji, Türkiye’de uzun süredir bu dönüşüme katkı sağlarken geliştirdiği ısı pompası teknolojileriyle bireysel ve ticari kullanıcılar için yeni bir yaşam standardı oluşturmaya devam ediyor.

Her ihtiyaca uygun akıllı teknolojiler

Fabrika, daire, villa, büyük ticarethane,otel gibi yapılardan doğalgaz altyapısının bulunmadığı bölgelerde ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına cevap veren Specon ısı pompaları ve Spcl Pool havuz ısıtma sistemleri geniş kapasite yelpazesiyle öne çıkıyor. Specon ısı pompaları ısıtma,soğutma ve sıcak su ihtiyacını aynı sistemden sağlayarak hem yerden hem de maliyetten tasarruf sağlıyor. Spcl pool ısı pompası ise dört mevsim yüzme havuzu kullanma konforunu kullanıcılarına yaşatıyor.

“Yüksek tasarruf ve çevreye katkı sağlıyoruz”

Isı pompalarının faturalarda ciddi bir düşüş sağlanması ve çevreye duyarlı olması nedeniyle son yıllarda özellikle Avrupa’da tercih edildiğini belirten CNR Group Enerji Genel Müdürü Serhat Çınar şunları söyledi: “Isı pompaları küresel enerji dönüşümünde sağladığı verimlilik, maliyet tasarrufu ve güvenli kullanımıyla daha çok tercih ediliyor. Fosil yakıtları sınırlı olan ülkeler ve enerji kullanımında Rusya’ya muhtaç olan Avrupa ülkeleri, bu bağımlılığı azaltmak adına ısı pompası kullanımına ağırlık vermeye başladı. CNR Group olarak ısı pompası kullanımının Türkiye’de de yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Çevre dostu, ekonomik ve her ihtiyaca cevap veren uzun vadeli ürünlerle tüketiciye çözümler sunuyoruz. Fosil yakıt kullanımına göre yüksek oranda güvenlik sağlayan ürünlerimizle ailelerin ve işletmelerin yaşam alanlarında sürdürülebilir bir konfor sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda artan enerji maliyetleriyle birlikte kullanıcılar daha az enerji harcayan çevreye duyarlı ve faturaları yarı yarıya düşüren ısı pompalarına yönelmeye başladı. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren CNR Group Enerji ise ‘specon ısı pompası’ ve ‘spcl pool’ markalarıyla öne çıkmayı sürdürüyor.

Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle tüm dünyada geleneksel fosil yakıtlara olan ilgi azalırken ısı pompalarının çevreye duyarlılığı, sera gazı emisyonunu azaltması ve en önemlisi faturaları yüksek oranda düşürmesi enerji dönüşümünü kaçınılmaz hale getiriyor. CNR Group Enerji, Türkiye’de uzun süredir bu dönüşüme katkı sağlarken geliştirdiği ısı pompası teknolojileriyle bireysel ve ticari kullanıcılar için yeni bir yaşam standardı oluşturmaya devam ediyor.