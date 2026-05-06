Coante, ihracat ağını yeni koleksiyon ve teknoloji yatırımlarıyla genişletecek

DUYGU GÖKSU / MUĞLA

Kuvars yüzey üretimi alanında 2015 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Coante, 105 bin metrekare alana yayılan iki üretim tesisinde, yıllık 2 milyon metrekare kapasitelik üretimini 5 kıtada 31 ülkeye ihraç ediyor. 2025 yılından itibaren toplam üretimlerinin yüzde 40’ını ihracata yönlendirdiklerini söyleyen Coante Genel Müdürü Hakan Ercan, bu yıl Coante’nin yeni kolekiyonları için Pazar ağını genişleteceklerini, ürün portföyünü yeni tasarım ve renk alternatifleriyle zenginleştireceklerini, üretim verimliliğini artıracak yatırımları sürdüreceklerini belirterek, ihracat pazarlarındaki etkinliğini ise 5 puan daha artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Coante’nin, Türkiye’de 81 ilde satış noktaları ve atölye paydaşlarıyla hizmet veren büyük ve yaygın bir yapılanması olduğunu dile getiren Ercan, “4 farklı ürün grubuyla yaklaşık 458 ürün çeşidiyle konut ve ticari alanların ihtiyaçlarına cevap veren hizmet anlayışımız ve ürün kalitemizle tercih edilen bir markayız. Teknolojiye ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde güçlü ve nitelikli bir ekip yapısına sahibiz. Yalnızca üretim gücümüzle değil, tasarım vizyonu, inovasyon odağı ve global pazarlardaki etkinliğimizle kuvars yüzey sektörünün güçlü ve güvenilir markalarından biriyiz” ifadelerini kullandı.

2025 yılının, Coante açısından son yıllarda yapılan yatırımların karşılığını net şekilde aldığı, oldukça verimli bir dönem olduğunu dile getiren Ercan, “Özellikle üretim teknolojilerine, operasyonel verimliliğe ve ürün geliştirme süreçlerine yaptığımız yatırımlar hem üretim performansına hem de pazar büyümesine doğrudan yansıdı. 2024 yılı son çeyreğinde devreye giren 3D printing üretim tesislerimizin 2025 yılına katkılarını satış performansı artışlarıyla birlikte aldık. Aynı zamanda kreos üretim teknolojisi yatırımımız da 2025 yılı ikinci çeyreğinde ürünleriyle devreye girmeye başlamasıyla farklı proje ve taleplere de cevap vermeye başladık. 2025’te uluslararası pazardaki konumumuz daha da güçlendirdik” diye konuştu.

2026’da ihracat ağını genişletecek

2026 yılının ilk döneminde özellikle ihracat pazarlarında mevcut iş birliklerini derinleştirmeye ve yeni pazarlarda marka varlığını güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Ercan, “Temel yaklaşımımız yalnızca ağımızı büyütmek değil, aynı zamanda daha güçlü, sürdürülebilir ve uzun vadeli iş ortaklıkları kurmak. 2026’da hedeflerimiz, ihracat ağımızı genişletmek, ürün portföyümüzü yeni tasarım ve renk alternatifleriyle zenginleştirmek ve üretim verimliliğimizi artıracak yatırımları sürdürmek. İhracat pazarlarındaki etkinliğimizi 5 puan daha arttırmayı hedefliyoruz. Bunların

yanında, çevre dostu uygulamalar ve kaynak verimliliği sağlayan projeler de stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“Son 4 yılda önemli yatırımlar yaptık”

Son dört yıl içerisinde üretim teknolojilerini ve operasyonel süreçlerini güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ercan, “3D printing, kreos teknoloji yatırımlarıyla üretim kampüslerimizin çeşitliliğini sağladık. GES projemizin de devreye girmesiyle enerji kullanımımızın yüzde 50’sini bünyemizde karşıladık. Endüstri 4.0 teknolojilerini aktif olarak kullanarak, üretim süreçlerimizi daha verimli, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Krearte teknolojisi, tasarım özgürlüğü ve ürün performansı açısından sektörde fark yaratan bir teknoloji olarak öne çıkıyor” diye konuştu.



“Bu yıl yeni koleksiyonların pazar yayılımını tamamlayacağız”



2025 yılı içerisinde geliştirdikleri iki yeni koleksiyonun oldukça geniş bir tasarım çeşitliliğini kapsadığını aktaran Ercan, “2026’da öncelikli hedeflerimizden biri, bu koleksiyonların pazardaki yayılımını tamamlamak olacak. Yılın ikinci yarısı için yeni ürün geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Ar-Ge ve tasarım ekiplerimiz, küresel tasarım trendlerini ve farklı pazarlardaki kullanıcı beklentilerini dikkate alarak yoğun bir geliştirme süreci yürütüyorlar. Yeni koleksiyonlarımızda doğal taş estetiğini yüksek performanslı mühendislik yüzeyleriyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Doğal taşlardan ilham alan yeni renk ve damar karakterlerinin yanı sıra; dayanıklılık, hijyen ve kolay bakım gibi teknik avantajları koruyan yüzeyler geliştiriyoruz. Bu ürünler kullanıcılar açısından daha geniş tasarım seçenekleri sunarken, Coante için de yenilikçi yaklaşımımızı daha ileriye taşıma fırsatı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Kuvars yüzey üretiminde 3 farklı teknolojiyi aynı çatı altında topladı

Coante’yi sektörde farklılaştıran önemli unsurlardan birinin aynı üretim kampüsü içerisinde üç farklı kuvars üretim teknolojisini bir araya getiren dünyadaki tek marka olduğunu dile getiren Ercan, “Bu yapı, üretim esnekliğimizi ve inovasyon gücümüzü önemli ölçüde artırıyor. Diğer unsurlardan biri Krearte teknolojisiyle geliştirdiğimiz ürün grubu. Krearte koleksiyonları, full body yapısıyla her katmanında aynı deseni taşıyan özel bir yüzey teknolojisine sahip. Bu yapı sayesinde özellikle monolitik kenar uygulamalarında son derece doğal ve bütüncül bir görünüm elde edilebiliyor. Lazanya görünümlü katmanlı yapısı sayesinde ürünün kesitinde dahi, damar ve desen sürekliliği korunur. Bunun yanı sıra Ar-Ge çalışmalarımız ile ‘Lumina’ adlı ışığın, kristaller içinden süzülerek desenle buluştuğu koleksiyonumuz desen, ışık ve yüzey arasındaki kusursuz dengenin mekanlara yeni bir kimlik kazandırması. Farklı damar karakterleri ve özgün desen kombinasyonlarıyla geliştirilen Krearte yüzeyleri ve ışıkla birlikte konumlanan lumina doğala en yakın mühendislik yüzeyleri olarak sektörde kendilerine özel bir konum edindi” diye konuştu.