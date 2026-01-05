Coante, kuvars yüzey üretiminde kapasitesini 2 milyon metrekareye çıkardı

DUYGU GÖKSU / MUĞLA

Ermaş Madencilik tarafından üretilen kuvars yüzey markası Coante, üretim kapasitesi, ihracat ağı ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. 2025 yılı itibariyle iki fabrikada yıllık 2 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşan Coante, mermer ve madencilik sektöründe 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren Ermaş Madencilik’in bilgi birikimiyle geliştirildi.

Bretonstone teknolojisinin gelişmiş versiyonlarını kullandıklarını söyleyen Coante Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, kuvars yüzeylere yönelik küresel talebin her geçen yıl arttığını belirterek, Türk mühendisliğiyle bu talebe yön vermeyi hedeflediklerini, sektörde dönemsel olarak değişen renk ve tasarım trendlerinin ötesinde bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Yaklaşık her 10 yılda bir sektörde renklerin ve modanın değiştiğini söyleyen Ercan, “Ancak biz trendlerin ötesine geçerek doğanın ruhuna sadık kalan ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Coante’nin farkı yalnızca teknolojiden değil, aynı zamanda sorumluluk anlayışından kaynaklanıyor” dedi.

ABD, İngiltere, İspanya, Yunanistan, Rusya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok pazarda faaliyet gösteren Coante, ihracat hacmi ve uluslararası iş birlikleriyle Türk kuvars yüzey sektörünü küresel ölçekte temsil ediyor.

Sürdürülebilirlik yatırımları öne çıkıyor

Şirketin Muğla/Menteşe’deki tesisinde kurulu güneş enerjisi santrali (GES) ile üretimde kullanılan elektriğin bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Ayrıca gelişmiş su geri dönüşüm sistemleriyle çevreye duyarlı bir üretim modeli uygulanıyor. Mustafa Ercan, teknoloji yatırımlarının yalnızca üretim verimliliği değil, sürdürülebilirlik açısından da kritik olduğuna dikkat çekerek, “Kaliteden ödün vermeden karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Ercan, şirketin önümüzdeki dönemde teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik alanlarında yatırımlarını sürdürmeyi planladığını belirterek, “Gelişim asla durmaz. Durmak, geriye gitmek demektir. Biz her geçen gün üretim gücümüzü ve küresel rekabet kapasitemizi artırıyoruz” dedi.

Dört koleksiyonla ürün çeşitliliği

Coante’nin, ürün gamını dört ana koleksiyon altında topladığını aktaran Ercan, “Dijital baskı teknolojisiyle geliştirilen Dijital Tuval, doğal taş dokularını modern üretim teknikleriyle yeniden yorumlarken; Yüzeyin Ötesinde koleksiyonu full-body yapısıyla plaka boyunca doğal görünüm sunuyor. Işığın Jeolojisi koleksiyonu ışık geçirgenliğiyle mimari projelerde farklı kullanım alanları yaratırken, Zamansız Doku koleksiyonu klasik estetik ile modern dayanıklılığı bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı.