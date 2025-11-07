Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği’nden anlamlı etkinlik

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kurulduğu günden bu yana yaptığı faaliyetler ile sürekli takdir toplayan Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanı Av. Şeyma Biçer Yıldırım’ın öncülüğünde, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Oyunlar ve dans ile çocukları mutlu eden dernek mensupları balon uçurma etkinliği ile de unutulmaz bir an yaşattı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Avukat Şeyma Biçer Yıldırım, etkinliği değerlendirdi.

"Çocuk kalbinin attığı her yerde biz de varız"

Çocukların yüzündeki gülümsemenin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Şeyma Biçer Yıldırım, “Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği olarak, ‘Çocuk kalbinin olduğu her yerde biz de varız' sloganıyla yola çıktık. Korum altında olan ve olmayan tüm çocuklarımıza yardım ederken, hasta çocuklarımızı da atlamak istemdik. Enfeksiyondan dolayı hassas olduğunu bildiğimiz için topluluğumuzla birlikte balon uçurarak onlara hediyeler takdim etik. Eğer çocuklarımızı bir nebze de olsa gülümsetebildiysek, bu bizim için en büyük mutluluktur. Bizimle birlikte yürümek ve destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.