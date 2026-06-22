Çocuk Kalbi Derneği’nden Sevgi Evleri’ne muhteşem dokunuş: Düşler Köşkü Atölye Evi açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği tarafından Karatay Sevgi Evleri’nde oluşturulan “Düşler Köşkü Atölye Evi”, düzenlenen törenle açıldı. Programa, Konya Valisi İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın, Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları, Kurum Müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende açılış konuşması yapan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, çocukların ilgi alanlarını keşfedebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamların önemine dikkat çekerek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Düşler Köşkü Atölye Evi, çocuklarımızın sanatla, kültürle, el becerileriyle ve çeşitli eğitim faaliyetleriyle buluşacağı önemli bir yaşam alanı olacak. Çocuklarımız burada yeni yetenekler kazanacak, özgüvenlerini geliştirecek ve geleceğe daha umutla bakacak. Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun kalbine dokunmak, aslında geleceğe dokunmaktır” dedi.

Devlet koruması altındaki çocukların her alanda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Topal, çocukların başarı hikâyelerinin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin ortak gayretiyle ortaya çıktığını ifade ederek projeye katkı sunan başta Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği ailesine ve destek olan herkese teşekkür etti.

“Çocuklar için buradayız”

Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Avukat Şeyma Biçer Yıldırım ise derneğin yaklaşık dokuz ay önce faaliyete başladığını ve projenin büyük bir gönüllülük hareketiyle hayata geçirildiğini söyledi. Atölye evinin oluşturulması çok sayıda kişi ve kurumun destek verdiğini belirten Yıldırım, “Bizler çocuklar için buradayız. Bu proje sadece fiziki bir mekanın oluşturulması değil, çocuklarımızın geleceğine dokunacak bir gönül hareketidir. Burada verilen emeklerin karşılığını ileride çocuklarımızın başarılarıyla görmek en büyük mutluluğumuz olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri atölyeleri gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocukların eğitim, sanat ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak şekilde tasarlanarak müzik, gastronomi, bilim ve el sanatları gibi farklı alanlarda oluşturulan atölyeler büyük beğeni topladı.