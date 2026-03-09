Çocuk Kalbi Derneği’nin düzenlediği iftarda 1000 kişi çocuklar için aynı sofrada buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen iftar programı, bu özel güne ayrı bir anlam kattı. Toplumun farklı kesimlerinden davetlilerin katıldığı gecede, kadınların toplumsal dayanışmadaki rolüne de dikkat çekildi.

İftar programına 970 davetli katılarak koruma altındaki çocuklara destek verdi. İftara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve eşi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özgür Karayazılı ve eşi ve Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk, İş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çok sayıda davetlinin yer aldığı programda çoçuklar için sevgi mesajları verildi.

Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Şeyma Biçer Yıldırım, gecenin anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, çocukların geleceği için toplumun her kesiminin desteğinin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Bugün burada yalnızca bir iftar sofrasını değil, aynı zamanda büyük bir dayanışma ruhunu paylaşıyoruz. Davetimize icabet ederek yanımızda olan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu destekler sayesinde koruma altındaki çocuklarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gecenin sonunda davetliler, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği yönetimine teşekkür ederken, elde edilen gelirin koruma altındaki çocukların ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.