Çocukların bayramlığı Bursa Büyükşehir’den

EKONOMİ/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde ekonomik dar boğazda olan mahalle bakkalları, kırtasiyeciler, hazır giyim ve ayakkabıcı esnafına nefes olmak için başlattığı Kart16 Destek Çeki uygulaması, Kurban Bayramı öncesinde de hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi veri tabanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yararlandığı etkinlik kapsamında 2001’de 15 bin ve 2022’de 25 bin çocuğa destek çeki veren Büyükşehir Belediyesi, bu Kurban Bayramı öncesinde de 30 bin çocuğa 1.000’er TL’lik destek çeki dağıttı. Aynı zamanda küçük esnafı desteklemek için de düzenlenen bu kampanyada destek çekleri sadece ayakkabıcılar ve hayır giyimciler odasına kayıtlı esnafta geçerli oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin destek çekleri, bayram öncesi çarşıya hareket getirdi.

Hiçbir fedakarlıktan kaçırmıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bayram öncesi çarşıyı gezip, hem esnafla sohbet etti, hem de destek çeklerinin piyasaya olan olumlu etkisini bizzat sahada gördü. Bu yardımları topluca alıp, tırlarla getirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtabileceklerini ancak küçük esnafa da ekonomik katkı vermek için destek çeki uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle alışveriş merkezleri ve büyük marketler karşısında esnafımız dezavantajlı duruma düştü. Bunun etkilerini pandemi sürecinde çok daha fazla gördük. Pandemi döneminde mahalle bakkallarıyla başlattığımız destek çeki uygulamasına kırtasiyecileri, ayakkabıcı ve hayır giyimci esnafımızı da dahil ettik. Bu aynı zamanda yerel dayanışma ve kalkınma ile mahalle kültürünü yaşatmak adına da önemliydi. Kurban Bayramına çocuklarımız yeni elbiseleriyle, yeni ayakkabılarıyla girsinler istedik. Fazladan bir çocuğumuzu bile mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Türkiye’mizin yarınları olan çocuklarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” diye konuştu.

T üm tedbirler alındı

Bursalıların Kurban Bayramı’nı sorunsuz ve huzur içinde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını da hatırlatan Başkan Aktaş, toplu ulaşımın bayramın ilk 2 günü ücretsiz olacağını, arife ve bayramın 4 günü boyunca da mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servislerin çalışacağını kaydetti. Özellikle kurban atıkları konusunda vatandaşları uyaran Başkan Aktaş, “Bir ibadetin yerine getirirken, bir günaha da vesile olmayalım. Lütfen kurban atıklarıyla alakalı ilçe belediyelerimizle irtibatlı olarak usulüne uygun bir şekilde bertaraf edelim. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim uğrunda kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin” dedi.