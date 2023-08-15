Coğrafi işaret alan Pozantı çileğine festival düzenlendi

ADANA/EKONOMİ

Eski Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi’nin de katılımıyla Pozantı’nın Karakışlakçı mahallesinde düzenlenen Pozantı Çilek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılara çilekli dondurma, sıkma ve ayran ikram edildi.

Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, aroması, kokusu ve uzun raf ömrü ile bin 400 rakımda yetişen Pozantı çileğinin artık Türkiye genelinde tanınmasına çalışacaklarını söyledi. Başkan Çay, Pozantı çileğine coğrafi işaret almak için iki yıldır çalıştıklarını belirterek, “Coğrafi işareti nihayet bu yıl aldık ve ürünümüzün tanıtımını yapmak amacıyla Pozantı Çilek Festivali’ni düzenledik. Coğrafi işaret, bölgemizde yetişen kirazın tanıtımı ve tüketimine olumlu katkıda bulunacak” dedi.

“Çilek projesi sadece bir köyde 50 üreticiye ulaştı”

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi de yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Yıllar önce 5 kadın ile başlayan 'Çilek Tutan Kınalı Eller Projesi' geçen yıllar arasında sadece Karakışlakçı mahallesinde 50 üreticiye ulaştı. Edindiğim bilgiye göre bu çilek yetiştirme işi çevre mahallelere de örnek olarak Pozantı geneline yayılmaya başlamış. Sararmış otların arasında yer alan Karakışlakçı Mahallesi her geçen gün parsel parsel yeşile dönüşmüş. Kadınlı erkekli, genç yaşlı demeden çilek yetiştirerek hem Pozantı’yı tanıtan hem de evine ekmek götüren vatandaşlarımı kutluyorum.”

Başkan Çay, sanatçı ile düet yaptı

Festivalde, Adanalı sanatçı Ömer Bulut bir konser verdi. Türk Halk Müziği’ne tutkusu ile tanınan Belediye Başkanı Çay, ‘Gönül Dağı’ ve ‘Karakız’ adlı türkülerde sanatçıya eşlik etti.