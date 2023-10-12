'Coğrafi işaretli Akçabelen fasulyesi, dünya markası olma yolunda'

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin çalışmalara büyük önem verdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Konyamız, tarıma elverişli arazi sayısı, coğrafi konumu, nitelikli insan gücüyle Türkiye’de tarımın başkenti konumunda. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki konumumuzu daha iyi seviyelere taşımak için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Konyamızda coğrafi işaret almış ürünlerden olan Akçabelen Şeker Fasulyesi üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için Akçabelen Mahallemize bakliyat paketleme makinesi desteğinde bulunmuştuk. Bakliyat ürünlerinin paketlenmesi; pazarlamayı kolaylaştırması, kalitenin artması ve ürünün dış etkilerden korunarak tüketiciye ulaşması bakımından çok önemli. Bakliyat paketleme makinesi, bir yandan çiftçimizin gelirinin artmasına yardımcı olurken bir yandan da bölgedeki tarım sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Bölgemizde üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de hemşehrilerimize destek olmak adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

Bölge halkı destekten memnun

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar ve çiftçiler “ata tohumları” ile üretim yaptıklarını belirterek, bu değerin yarınlara taşınması gerektiğini vurguladı.

Ünüvar, bu kapsamda çiftçiye verdiği destek ve “ata tohumu”na gösterdiği önem nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Bakliyat paketleme makinesi sayesinde satışların iyi durumda olduğunu belirten üreticiler de Başkan Altay’a sağladığı destek için teşekkür etti.

Paketleme makinesiyle ürünün raf ömrü uzuyor

Beyşehir Akçabelen Mahallesi’ne kazandırılan bakliyat paketleme makinesiyle bakliyat ürünlerinin depolanması, pazarlanması kolaylaştırılıyor ve raf ömrü uzatılıyor. Üç adet terazisi bulunan makine 1, 2.5 ve 5 kilograma kadar tartım yapabilme, gramaja göre saatte 600-900 adet paketleme kapasitesine sahip.