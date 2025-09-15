Çorum “4 yıldır hayalini kuruyorduk gerçek oldu”

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi, tarihinin en büyük spor yatırımlarından birine kavuşuyor. Spor Toto Teşkilatı’nın 70 milyon TL hibe desteğiyle ilçeye kazandırılacak olan 850 kişilik spor salonunun temeli, törenle atıldı.

Modern Donanımlı Tesis

Spor salonu; kafeterya, dövüş sporları salonu ve farklı branşlara hizmet edecek çok amaçlı alanlarıyla sadece Mihalıççık’a değil, çevre ilçelere de hizmet verecek. Tesisin yanı sıra ilerleyen süreçte yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası, yürüyüş yolları ve çeşitli spor faaliyet alanlarının da bulunduğu spor kompleksi inşa edilecek.

Yoğun Katılım ve Coşku

Temel atma törenine Mihalıççık Kaymakamı, belediye meclis üyeleri, kamu kurum amirleri, Mihalıççık Belediye Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı’ndan Teşekkür

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum törende yaptığı konuşmada, spor salonunun ilçede bugüne kadar hayata geçirilen en büyük spor yatırımı olduğunun altını çizdi. Başkan Çorum, bu yatırımın yalnızca bugünü değil ilçenin geleceğini de şekillendireceğini belirterek şöyle konuştu: “Bu proje bizim yaklaşık 4 yıldır hayalini kurduğumuz, ilçemizde bugüne kadar spor alanında yapılmış en büyük yatırımdır. Mihalıççık Belediye Spor takımımızın Hentbol Süper Ligine yükselmesi, bu projeye ilham vermiştir. Bundan sonraki süreçte hedefimiz ilçemizi bir spor okulu hâline getirmektir. 20 bin metrekarelik alanda sadece spor salonu değil, yüzme havuzu, tenis kortları ve daha birçok spor alanı kazandıracağız. Bu kıymetli yatırım için Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Dr. Mehmet ÖZTÜRK’e, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Önder Aksakal’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Şampiyonluk Maçlarını Burada İzleyeceğiz”

Başkan Çorum, spor salonunun yüklenici firma SESİ A.Ş. tarafından yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak “İnşallah ligin ikinci yarısında Süper lig takımlarını ilçemizde ağırlayacağız. Bir gün burada şampiyonluk maçlarını ve Avrupa kupası karşılaşmalarını hep birlikte izleyeceğiz. Bunlar hayal değil.” dedi.