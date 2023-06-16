Çorum'da Barut Fabrikasına 2 heliport

ÇORUM/EKONOMİ

SAHA İstanbul firması HeliPLAT, Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu OSB'de yapılan Barut, Fișek ve Kapsūl Üretim Tesisleri Heliportlarına imzasını attı.

Firmadan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Daha önce yine Ahlatcı Holdinge ait H2 sınıf yer seviyesi Heliportunda da danışmanlık görevini bașarı ile ifa eden HeliPLAT, Sungurlu OSB'deki Barut, Fişek ve Kapsül Üretim Tesisleri projesinde yer alan iki adet H2 sınıf yer seviyesi Heliportlarını yaptı. HeliPLAT olarak, ülkemiz açısından büyük stratejik öneme sahip olan bu tesisin Heliportlarına imzamızı atmaktan gurur duymaktayız. Proje kapsamında, iki adet Heliportun mühendislik, dizayn, sertifikasyon ve tamamen yerli üretim olan aydınlatma ve yangın sistemleri ile kaza kırım ekipmanları ve personel eğitimleri, HeliPLAT Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün başvuruları doğrultusunda hava aracı iniş ve kalkış sertifikasyon sürecinde de görev almaktayız.”