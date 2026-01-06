Coşkun, “ Üyelerimizi yalnız bırakmayacağız”

Samsun’daki sanayi ve üretim alanlarında yaşanan dönüşüm sürecine dikkat çeken Coşkun, bu süreçten etkilenen esnafın hem ekonomik hem de fiziki yük altında kaldığını ifade etti. Coşkun, “Zorunlu taşınma yaşayan hiçbir ustamız bu süreci tek başına yaşamak zorunda kalmayacak. Taşınma sırasında ihtiyaç duyulan kamyon, forklift ve benzeri araçlar odamız tarafından ücretsiz karşılanacak” dedi.



Odanın gerçek işlevinin, üyelerinin yalnızca kayıt işlemlerini yapmak değil, zor zamanlarda onların yanında durmak olduğunu belirten Coşkun, “Bizim anlayışımızda oda; seyreden değil, esnafının zor gününde elini tutan bir yapıdır” ifadelerini kullandı. Samsun Madeni Sanatkârlar Odası’nın geniş meslek yelpazesine vurgu yapan İlhan Coşkun, odanın belirli bir kesimin değil, kent genelinde faaliyet gösteren tüm sanatkârların ortak kurumu olduğunu dile getirdi. “Tornacıdan reklamcıya, oto döşemeciden matbaacıya kadar herkes bu odanın eşit üyesidir” diyen Coşkun, yönetimde ortak aklı esas alacaklarını söyledi.





Yeni dönemde esnafın yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Coşkun, üyelerin çocukları için kreş hizmeti, eğitim ve seminerlerin yapılacağı çok amaçlı salon, mesleki gelişim programları ve kadın üyelerin üretime katılımını destekleyen çalışmaların öncelikli olacağını açıkladı. Ayrıca oda bünyesinde verilecek hukuki ve muhasebe danışmanlık hizmetlerinin tüm üyelere ücretsiz sunulacağını belirten Coşkun, çıraklara ücretsiz olmak üzere uygun fiyatlı yemek hizmeti ve sanayi alanlarında sosyal destek uygulamalarının da projeler arasında yer aldığını ifade etti.

