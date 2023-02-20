Coşkunöz Holding deprem bölgesinin yaralarını sarıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA



Bütün Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken sanayi kuruluşları da üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bu şirketlerden olan ve depremin ilk gününden itibaren bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Coşkunöz Holding’in CEO’su Erdem Acay, “Depremin ilk gününde hızla harekete geçerek değerli çalışanlarımızın katkıları ve AFAD koordinasyonu ile afetten etkilenen vatandaşlarımız için acil temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı ilk yardım tırımızı Gaziantep’e ulaştırdık. Bölgeye ulaşan ilk özel yardımlardan biri Coşkunöz Holding’in tırı oldu. 2. günde tıbbi malzeme ve battaniye, daha sonra seyyar tuvaletler ve çalışanlarımızın yakınlarının da etkilendiği Hatay’a gıda ve hijyenik malzeme yardım tırımızı gönderdik. Bunların yanı sıra 5 adet tırımızı yardımlarını deprem bölgesine ulaştırabilmesi için Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis ettik. Bölgedeki münferit ve genel ihtiyaçlara göre yardımlarımız halen devam ediyor. AR-GE merkezimizin takibinde üretimi devam eden her biri 3 bin kişi yemek kapasiteli 4 adet seyyar mutfağımızı da AFAD koordinasyonu ile bölgeye yakın zamanda sevk edeceğiz” dedi.

“200 milyon TL fon ayırdık”

Temininde sıkıntı yaşanmaya başlayan çadır ve ısınma ekipmanları için gerekli araştırma ve tedarikleri tamamlayan Rusya’daki şirketleri Coşkunöz Alabuga’nın, bu ekipmanların Türkiye’ye ulaştırılması için gerekli organizasyonu gerçekleştirdiğini belirten Acay, “Afetin ilk gününden bu yana acil ihtiyaçların karşılanması için 7/24 destek veren Coşkunöz Eğitim Vakfı da bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına yönelik orta vadeli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Vakfımızla beraber yardımlar ve projeler için ayırdığımız 200 milyon TL tutarındaki fon ve çalışma arkadaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile, orta ve uzun vadede bölgenin kalkınma sürecinde gerekli ihtiyaçlara destek vermeye devam edeceğiz. Coşkunöz Holding olarak yaptığımız çalışmaları, daha önce de olduğu gibi yöneticilerimizin hassasiyeti ve kurumsal yaklaşımımız doğrultusunda tamamen içinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdik” diye konuştu.