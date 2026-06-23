Couture defilesinin karbon ayak izi ölçüldü ve dengelendi

Green Gold Foundation tarafından gerçekleştirilen karbon ayak izi ölçümü ve dengeleme çalışmasıyla, Tuba Ergin'in "The Last Empress" defilesi moda sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının bir örneği olarak Net Zero Fashion Show hayata geçirildi.

Büyükada'da düzenlenen etkinlikte yaklaşık 220 katılımcının yer aldığı organizasyonun karbon ayak izi uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplandı, raporlandı ve karbon dengeleme (offset) süreçleriyle telafi edildi. Defilenin karbon ayak izi ölçüm sonuçlarına göre, toplam karbon ayak izi 4,398 ton CO₂e, kişi başına karbon emisyonu 20 kg CO₂e, en yüksek emisyon kaynağı ulaşım oldu. Toplam emisyonun yüzde 100'ü ise karbon dengeleme projeleri ile telafi edildi.

Etkinlik kapsamında ulaşım, enerji tüketimi, lojistik, teknik altyapı ve organizasyon süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları detaylı olarak analiz edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda karbon emisyonlarının tamamı dengeleme mekanizmalarıyla nötr hale getirildi.

Green Gold Foundation tarafından yürütülen çalışma, yaratıcı endüstrilerde karbon yönetimi ve şeffaf raporlama uygulamalarının önemine dikkat çekerek, etkinlik sektöründe çevresel etkinin ölçülmesi, azaltılması ve telafi edilmesine yönelik örnek bir model sundu.