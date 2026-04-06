Cromic Plastik, 2026’da üretim ve ihracatta vites yükseltecek

Abdullah Sönmez/Eskişehir

Beyaz eşya, vitrifiye ve otomotiv sektörlerine yönelik plastik enjeksiyon üretimi ile plastik kalıp imalatı gerçekleştiren Cromic Plastik, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Cromic Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ulu, 2025 yılının kalıp imalatı ve tadilat tarafında görece zayıf geçtiğini, buna karşın üretim sürekliliğini koruduklarını söyledi. Yılın son çeyreğinde imzalanan yeni sözleşmeyle 2026’ya hızlı bir giriş sağladıklarını belirten Ulu, “2025 yılı, özellikle yeni kalıp imalatı ve tadilat tarafında zayıf bir yıl oldu ancak tamamen boş geçen bir dönem yaşamadık. Slovenya’ya 2023 ve 2024’te ihracat yapmıştık, 2025’te bu pazar boş kaldı. Yılın son aylarında yeni bir sözleşme imzaladık ve şu anda bu projenin üretim sürecindeyiz. Kalıplarını tamamladıktan sonra talep edilen adetler doğrultusunda plastik parça üretimini de yaparak hem kalıpların hem de ürünlerin ihracatını gerçekleştireceğiz. Kısa süre içerisinde sevkiyatların başlamasını planlıyoruz” diye konuştu.

Kalıp imalat tarafında ciddi bir iş yoğunluğu yaşandığını dile getiren Ulu, bu durumun ilave tezgâh yatırımlarını gündeme getirdiğini söyledi. Sektördeki genel seyrin yatırım kararlarında belirleyici olacağını vurgulayan Ulu, önümüzdeki aylarda tabloyu daha net görmeyi beklediklerini aktardı.

İstihdam artıyor, hedef yaz aylarında 100’ü aşmak

Üretim kapasitesindeki artışın istihdama da yansıdığını kaydeden Muhammet Ulu, personel sayısının 85’e ulaştığını, sıcak sezona girilmesiyle birlikte yeni istihdam planlarının devreye alınacağını söyledi. Nitelikli iş gücünün üretim kalitesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ulu, büyümeyi istihdamla birlikte sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Muhammet Ulu, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla 85 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Yaz aylarına doğru üretim temposu artıyor ve sıcak sezona giriyoruz. Bu dönemde personel sayımızın 100’ün üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bizim için istihdam sadece sayıdan ibaret değil; çalışanlarımızın teknik yetkinliğini artırmak, onları üretimin bir parçası haline getirmek de en az kapasite artışı kadar önemli. Büyümeyi istihdamla birlikte gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.”

Beyaz eşya ve ihracat tarafında 2026’ya hızlı bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Muhammet Ulu, yeni projelerle birlikte dış pazarlarda yeniden ivme yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Küresel rekabet koşullarına dikkat çeken Ulu, özellikle Uzak Doğu kaynaklı fiyat baskısının sektörü zorladığını ancak buna rağmen üretim kalitesiyle öne çıkmayı amaçladıklarını ifade etti.

2026 için beklenti daha canlı bir piyasa

Geçen yıl yüksek kredi maliyetlerinin yatırımları baskıladığını ifade eden Cromic Plastik Genel Müdürü Erman Börü, pek çok firmanın bu dönemi yeni yatırımlar yerine mevcut yapıyı koruyarak geçirdiğini söyledi. Finansmana erişimde yaşanan zorlukların ticaret hacmini daralttığını belirten Börü, şirket olarak bu süreci kontrollü bir şekilde yönettiklerini dile getirdi. Erman Börü, “2025 yılı iş dünyası için ayakta kalma yılıydı. Kredi maliyetlerinin

yüksek olması yatırımları ciddi şekilde sınırladı. Birçok firma yatırımlarını erteledi ya da mevcut düzenini korumak zorunda kaldı. Biz de bu süreci temkinli geçirerek üretim disiplinimizi koruduk. Faizlerin düşmesiyle birlikte 2026’da krediye erişimin daha kolay olacağını ve bunun yatırımları yeniden canlandıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.