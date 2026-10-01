CTN Plastik ‘Recyclass’ ile uluslararası alanda sürdürülebilirliğini belgeledi

Eray ŞEN/ADANA

Geri dönüşüm sektöründe LDPE granül hammadde üreten CTN Plastik ‘Recyclass Geri Dönüşüm Süreci Belgesi’ aldı. Şirket, aldığı bu belge ile uluslararası döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu tescilledi.

CTN Plastik kurucusu Halil Çetin, şirket olarak geri dönüşümün çevre ve gelecek için taşıdığı kritik önemin bilincinde olduklarını söyledi. Bu yöndeki çalışmalarını anlatan Çetin, “2026 yılı bizim için bir dönüm noktası oldu. Ocak ayı itibarıyla geleneksel geri dönüşüm makinelerinden çıkarak, 1 milyon Euro bütçeli yeni yatırımımızı devreye aldık. Yeni makine parkurumuz sayesinde daha az enerji tüketen, daha az su harcayan ve daha az işçilik gerektiren ve çok daha kaliteli, verimli üretim yapan modern bir sisteme geçiş yaptık” dedi.

Çetin, ayrıca uzun ve titiz hazırlık süreçlerinin ardından Recyclass Geri Dönüşüm Süreci Belgesi’ni almaya hak kazandıklarını açıkladı. Çetin, “Bu belge ile uluslararası döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumumuz tescillendi. Avrupa standartlarına (EN 15343) uygun şekilde yüzde 100 geri dönüşüm LDPE granül üretimimiz resmen doğrulandı. Adana’da alanımızda bu belgeye sahip tek firma olmamız da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.

“Avrupa ve İngiltere pazarlarında kapılar açıldı”

Çetin, Recyclass Geri Dönüşüm Süreci Belgesi’nin Avrupa pazarına etkileri ile ilgili şunları söyledi:

“Bu sertifika ihracatımızda önemli bir ivme yarattı. Avrupa ve İngiltere pazarlarında kapılar açılmaya başladı, firmalar bize öncelik tanır hale geldi. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, çevreye duyarlı üretim anlayışımızı daha da güçlendirerek sektörün örnek geri dönüşüm tesislerinden biri olmak ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürmektir.”

İhracat ağırlıklı çalışıyor

Adana-Ceyhan Karayolu üzerindeki tesislerde faaliyet gösteren CTN, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinden atık plastik ithal edip granüle dönüştürüyor. Ürettiği granülün yüzde 50’sini doğrudan ihraç eden şirketin yurt içinde hammadde tedarik ettiği şirketlerin yurt dışı pazarlara gönderdiği mamuller dikkate alındığında ihracat oranı yüzde 90’lara çıkıyor. Üretilen LDPE granül hammaddeler poşet, boru ve alüminyum kompozit panel üretimi gibi alanlarda kullanılıyor.