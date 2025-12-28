ÇÜ’de hayırsever yatırımları kamu ile yarışıyor

Eray ŞEN/ADANA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversiteye katkıda bulunan iş insanları ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ÇÜ Tıp Fakültesi’ne 2 konteynır madikal malzeme ile sarf malzemesi bağışında bulan iş insanı Kemal Yurtoğlu, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile DAİMFED Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamit Beriş, ÇÜ’nün ihtiyaçları konusunda hayırsever iş insanlarının önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. İnşaatı devam eden kardiyoloji merkezinin Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’nün desteği ile Sütcü Ailesi tarafından yapıldığını ve aile büyükleri Fatma Sütcü’nün adının verildiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Beriş, depremde uzvunu kaybeden çocuklar için kurulan Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yeni binası ile konuk evinin de Mercedes-Benz Türk şirketi tarafından inşa edildiğini kaydetti. Her iki yatırımın toplam 300 milyon lira maliyeti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Beriş, benzer bir maliyetle hayırseverlerin yaptıracağı yoğun bakım ünitesi ve kütüphane ile birlikte 600 milyon liranın üzerinde bir tutara ulaşılacağını bildirdi. ÇÜ Rektörü, tüp bebek merkezi ve radyasyon onkolojisi biriminin de yine hayırsever destekleri ile yapılacağını, planlamaların devam ettiğini açıkladı.

Bir soru üzerine; ÇÜ’nün 2026 resmi bütçesinin 11 milyar 250 milyon lira olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Beriş, bunun büyük bölümünün personel ve diğer akademik giderler için kullanılacağını, yaklaşık 1.5 milyar lirasının ise yatırıma harcanacağını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Beriş, ÇÜ’nün kendi bütçesi ile yapacağı yatırımlar arasında gastronomi merkezi ve hayvan hastanesinin de yer alacağını bildirdi. ÇÜ Rektörü, “Hayırseverler yaptıkları yatırımları tamamen kendileri yapıyor, ihale süreçlerini kendileri yürütüyor, müteahhit ile anlaşıyorlar, biz sadece kontrol ediyoruz. Büyük yatırımların dışında pek çok program ve etkinliğimize de yine hayırseverler sponsor oluyor” dedi.