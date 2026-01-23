ÇUGİDER Yüksek İstişare ve Bilim Kurulu Tavsiye Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, ÇUGİDER’in kurumsal yapısında gerçekleştirilen önemli değişiklikler ele alınırken, derneğin gelecek vizyonu kapsamlı şekilde istişare edildi. Üretim, bilim, eğitim ve yüksek katma değerli kalkınma hedefleri doğrultusunda ÇUGİDER’in 2026 yılına daha istikrarlı ve sürdürülebilir adımlarla ilerlemesi konusunda kararlılık vurgulandı.

Toplantı kapsamında, uzun yıllardır Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Hasan Arslan, görevini devrederek Onursal Başkan olarak ÇUGİDER’e hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı. Yapılan görev değişikliğiyle birlikte Zahir Irmak Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Emin Türkili ise Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca Servet Özkaya Yüksek İstişare Kurulu’na, Prof. Dr. Okan Özkaya ise Bilim Kurulu’na dahil edildi.

Toplantıda konuşan Hasan Arslan, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının insanı merkeze alan, üretimi ve bilimi önceleyen bir anlayışla mümkün olacağını belirterek, ÇUGİDER’in bu vizyon doğrultusunda yerel yönetimler, üniversiteler ve uluslararası projelerle çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Arslan, başta ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul olmak üzere, ÇUGİDER Tarsus Şube Başkanı Betül Zaman’a, Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Arslan ayrıca Kurucu Başkan Serhat Yüce’ye, geçmiş dönem Başkanı Süleyman Aktaş’a ve derneğe katkı sunan tüm üyelere şükranlarını sundu.

Toplantıya, Mersin Valisi Atilla Toros’un önderliğinde katılım sağlayan Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz’e de teşekkür edilirken, ÇUGİDER tarafından Hasan Arslan’a takdim edilen plaket ve hediye için Yönetim Kurulu’na teşekkür edildi.

ÇUGİDER yetkilileri, birlik ve ortak akıl anlayışıyla üretmeye, düşünmeye ve geleceği inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.