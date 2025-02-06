Çukurova Belediye Başkanı Kozay: Yaşam alanlarımızı depreme dirençli hale getirmeliyiz

ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş belediyeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu işbirliği ile Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele; CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, CHP il ve ilçe örgütleri, TMMOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TMMOB Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin, “Bugün yaşadığımız bu acı tablo gösteriyor ki, odalarımızın denetleme yetkisini bertaraf edenler kulağını bilimin ve tekniğin gerçeklerine kapatmıştır” dedi.

Daha sonra söz alan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan 6 Şubat'ın üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, “Ama acılarımız hala tarifsiz, yasımız da sonsuz. Depremlerde Adana’da enkaz altında kalan 461 canımızı yitirdik. Yaşadığımız acıları dün gibi bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Bu acı hiç dinmedi, dinmeyecek” ifadesini kullandı. Deprem gerçeğinin çabuk unutulduğuna işaret eden Kozay, “Artık gerekli dersleri çıkarmak, yaşam alanlarımızı depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Deprem gerçeğini artık kabullenmek, bu gerçekle nasıl yaşamamamız gerektiğini öğrenmek ve bilinci çevremizdeki herkese kazandırmak zorundayız. Aksi halde yeni 6 Şubatları tekrar yaşayabiliriz” diye konuştu.

Kozay: Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk

Adana’da en ağır yıkım ve can kaybının Çukurova’da yaşandığını anımsatan Kozay, “Çukurova Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak, acil durum müdahale planlarını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için ilk olarak Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Olası bir afet durumunda anında hızlı ve etkili müdahale için gerekli altyapıyı kısa zamanda oluşturmayı hedefliyoruz. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili Çukurova genelinde büyük bir bilinçlendirme çalışmasının da hazırlıklarını yapıyoruz” diye konuştu.

Karasu: Dirençli kentler oluşturmak gerekiyor

Panelin moderatörlüğünü yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu şöyle konuştu: “Toplam 11 ilde 120 bin kilometrelik alana tesir eden bir deprem hepimiz için ağır ve acı sonuçlar doğurmuştur. Bu depremde bir kez daha gördük ki yönetenler, depremden sonra güzel binalar yapabilirler, sağlam binalar yapabilirler. Yeni imar alanları oluşturabilirler ama en önemlisi depremden önce bunları yapmak gerekiyor. Depremden önce vatandaşlarımızın can kayıplarının olmaması için sağlam, güvenli binaları, dirençli kentleri oluşturmamız gerekiyor.”

“Bilim adamları deprem gerçeğini anlattı”

Panele katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Handan Dülger Türkoğlu, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ulvi Can Ünlügenç, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Serkan Irmak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki katılımcılara depremle ilgili görüşlerini anlattı.