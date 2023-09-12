'Çukurova ekonomisi, uluslararası normlara göre planlanmalı'

Eray ŞEN/ADANA

Başta Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi olmak üzere, Kimya OSB gibi büyük yatırımların başlatıldığı, Sasa’nın 20 milyar doları aşan maliyetle petrokimya tesisi kurmak için harekete geçtiği Adana’da, geleceğe dönük projeksiyonların uluslararası normlar dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun Arıkan, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, küresel ölçekte hedefleri olan ekonomik hamlelerin, küresel normlar dikkate alınarak planlanmasının önemine dikkat çekti.

Bu normların ilk sırasında Yeşil Mutabakat’ın geldiğini vurgulayan Prof.Dr.Arıkan, “Dünyada 2019 yılından itibaren yeşil ekonomi dediğimiz bir kavram ekonomik döngü içerisinde yerini aldı. Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Mutabakatı ciddi anlamıyla bağlı olmaya başladı. Bu durum özellikle ticaretinin yüzde 50’ye yakınını Avrupa ile yapan Türkiye açısından önemli” dedi. AB’nin 2019’dan itibaren konuyu hukuki bir zemine taşıdığını hatırlatan Prof.Dr.Arıkan, “Süreç, 2024 yılından itibaren kademeli olarak başlayacak, 2030’a kadar karbon salınımının azaltılması, 2050 yılında sıfıra kadar gidecek ve AB bunu gerçekten bağlayıcı bir hukuk normu haline getirdi” diye konuştu.

Paris Anlaşması gibi uluslararası sözleşmelerin de bu yönde geliştiğini dile getiren Prof.Dr.Arıkan, “ABD farklı bir isim altında bu konuda atımlar atıyor, Çin ‘yeşil devrim’ adını koyuyor. Sonuçta uluslararası sistemin büyük ekonomik aktörleri yavaş yavaş yeşil ekonomiye doğru adım atmaya başladılar” ifadesini kullandı. Adana ile birlikte Hatay, Osmaniye ve Mersin’in sanayi ve ticaret açısından küresel değişimlere hazır olması gerektiğini anlatan Prof.Dr.Arıkan, şöyle devam etti:

“Bölgede makro projeler var. Ceyhan’da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi oluşturuldu. Kimya İhtisas OSB kuruluyor. Karataş’ta su ürünleri projeleri başlatıldı. Çukurova Havalimanı yapılıyor. Gaziantep’ten Mersin’e kadar hızlı tren projesi var, bu projeye Adana ve Osmaniye’nin eklenmesi gündemde. Bunlar makro güzel projeler ancak biz Çukurova bölgesinin endüstriyel, sanayi, ticaret planlamasını uluslararası normların dışında planlıyorsak, bunun maliyeti bize çok ağır gelebilir. Ceyhan bir enerji üssü olacaksa, mutlaka temiz bir enerji üzerinden, doğayı kirletmeyen, yenilenebilir bir enerji üzerinden yapılmalı. Aksi halde hiçbir şey satamazsınız, çünkü sınırda karbon vergisi 2030’da karşınıza çıkacak, Avrupa pazarını kaybetme riski gündeme gelecek.”

Ukrayna-Rusya krizinin yansıması sürdürülebilir değil

Prof.Dr. Arıkan, uluslararası toplum açısından şu anda Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle fosil yakıtlardan üretilen enerjiye ihtiyaç duyulduğunu, ancak bunun sürdürülebilir olmadığını anlatarak, “Bir süre sonra tekrar yenilenebilir enerji öne çıkacak. Bu nedenle üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar, mutlak suretle yeşil döngüsel ekonomiyi kurmamız gerekiyor. Bu iş maliyetli olacaktır ancak uzun dönemli, ölçek ekonomisine göre düşündüğümüzde yatırımcılarımız, sanayicilerimiz, çok daha fazla fayda sağlayacaktır” dedi.